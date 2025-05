Aktualisiert am 08.05.2025 - 17:13 Uhr

Aktualisiert am 08.05.2025 - 17:13 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Dieser Screenshot aus einem Video zeigt, wie Rettungskräfte am Tatort in der Nähe von Kiew eintrafen. (Quelle: Screenshot / X)

Großeinsatz bei Kiew: In der Nähe der ukrainischen Hauptstadt hat ein Mann um sich geschossen. Die Hintergründe sind noch völlig offen.

In einem Dorf nahe Kiew hat ein Mann offenbar um sich geschossen und mehrere Menschen getötet. Das berichtet die Polizei der Oblast Kiew auf ihrem Telegram-Kanal. Demnach habe ein Mann am Donnerstagnachmittag in der Gemeinde Sofijiwska Borschtschahiwka das Feuer eröffnet.