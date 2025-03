Österreichs Ex-Finanzminister Grasser muss in Haft

Aktualisiert am 25.03.2025 - 16:11 Uhr

Aktualisiert am 25.03.2025 - 16:11 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Vier Jahre Haft. So lautet das Urteil gegen Österreichs früheren Finanzminister Karl-Heinz Grasser. Er ist nicht das einzige Kabinettsmitglied in Wien, das vor Gericht landete.

Der frühere österreichische Finanzminister Karl-Heinz Grasser ist wegen Untreue bei einer Immobilientransaktion zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Der Oberste Gerichtshof (OGH) bestätigte am Dienstag den Schuldspruch, verringerte aber das ursprüngliche Strafmaß um die Hälfte. Grasser hatte die Vorwürfe stets bestritten.

Grasser, ehemals FPÖ, war von 2000 bis 2007 Finanzminister in Wien in einer schwarz-blauen Koalition unter Kanzler Wolfgang Schüssel von der christdemokratischen ÖVP. Der Rechtsaußen wurde 2020 nach langjährigen Ermittlungen am Wiener Landesgericht zu acht Jahren Haft verurteilt und legte Berufung ein. Auch nach dem verringerten Strafmaß vom Dienstag blieb Grasser auf Konfrontation mit der Justiz. Er sagte: "Ich werde meinen 16-jährigen Kampf weiter führen und mit dieser Causa und mit diesem Fehlurteil den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte befassen."