Die Massenproteste 2020 in Belarus ließ Diktator Lukaschenko niederschlagen. Viele Regierungsgegner sollen in Psychiatrien weggesperrt worden sein.

UN-Experten haben eine "psychiatrische Zwangsbehandlung" von Regierungskritikern in Belarus angeprangert. Es seien mindestens 33 Fälle bekannt, in denen Menschen von Gerichten des Landes eine psychiatrische Behandlung aufgezwungen wurde, weil sie ihre Ablehnung gegenüber der Regierung zum Ausdruck gebracht hätten, teilten die vom UN-Menschenrechtsrat beauftragten Experten am Donnerstag in Genf mit.