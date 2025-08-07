Ob sich das nun durch ein persönliches Treffen wirklich erreichen lässt, bleibt aber zumindest zweifelhaft. Denn es geht am Ende um einen konkreten Ausweg aus dem russischen Angriffskrieg. Selbst wenn Wladimir Putin Gesprächsbereitschaft signalisiert, lässt das in der Sache selbst noch keine Kompromissbereitschaft erkennen.

Drastische Sanktionen gegen Drittstaaten

Parallel zu seinem diplomatischen Vorstoß fährt Trump jetzt erstmals eine aggressive ökonomische Attacke, die am Ende Russland treffen und Putin an den Verhandlungstisch zwingen soll. Per Dekret hat der Präsident nun verfügt, dass ausgerechnet Indien mit Strafzöllen in Höhe von insgesamt 50 Prozent belegt soll. Als Strafe für dessen anhaltenden Import von russischem Öl. Dabei war Indiens Premierminister Narendra Modi einer von Trumps geliebtesten Staatschefs.

Weitere Länder, darunter China, Brasilien oder Ungarn, könnten folgen. Ziel ist es, Russlands Einnahmen aus dem Rohstoffexport zu kappen, die nach wie vor die Kriegsmaschinerie Putins am Laufen halten. Was auf den ersten Blick aus ukrainischer und europäischer Sicht ein begrüßenswerter und lange herbeigesehnter Schritt der US-Regierung ist, birgt außenpolitisch aber auch Risiken.

Zwar signalisiert Trump mit diesen Sekundärsanktionen Entschlossenheit. Aber die Beziehungen zu strategisch wichtigen Partnern wie Indien drohen dabei Schaden zu nehmen. Im Wettbewerb mit dem Rivalen China können sich die Amerikaner eigentlich keinen Streit mit Indien leisten. Trumps Entscheidung ist in jedem Fall heikel. Weshalb auch unklar ist, wie lang dieser Konflikt für ihn am Ende durchzuhalten ist. Davon hängt schließlich ab, wie nachhaltig der Druck auf Putin sein wird.

Die Regierung in Neu-Delhi reagiert bereits sehr verärgert. Die US-Sanktionen werden als unfair, ungerecht und unverhältnismäßig angesehen. Man behält sich Gegenmaßnahmen vor. Eine handelspolitische Eskalation ist also real, zumal Trump auch mit China mitten in einem Handelskrieg steckt. Die Gefahr: Die betroffenen Staaten könnten sich am Ende sogar noch enger an Russland oder China binden. Ein Szenario, das sich weder die Amerikaner noch die Europäer wünschen dürften. Noch am selben Tag der verkündeten US-Sanktionen kündigte die indische Regierung an, dass Premierminister Narendra Modi zum ersten Mal seit sieben Jahren China besuchen wird.

Gleichzeitig zeigt eine kürzlich veröffentlichte Analyse der Washingtoner Denkfabrik Center for Strategic and International Studies (CSIS): Die neuen Sanktionen gegen Drittstaaten allein werden nicht ausreichen, um Russlands Kriegsfähigkeit wirklich zu untergraben. Sie können es zwar wirtschaftlich schwächen, den Inflationsdruck erhöhen, Ressourcen verknappen und so den politischen Verhandlungsspielraum der Ukraine erweitern. Die Sanktionen müssten dafür aber auf die Schattenflotte und auf weitere Rohstoffe, wie Metalle, Edelsteine, Agrarprodukte und Düngemittel ausgeweitet werden, so die CSIS-Experten. Denn nur die Hälfte seiner Exporterlöse erzielte Russland demnach 2024 aus Öl.