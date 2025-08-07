t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandUSA

USA: Kapitol-Randalierer arbeitet heute für Trumps Justizministerium

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextSchauspielerin bei Massage vergewaltigt
TextAmt warnt vor Fischverzehr in Urlaubsland
TextBusen-Streit entzweit Dänemark
TextEnde einer Ära: VW streicht den Touareg
TextNach EM-Pleite: Rückschlag für DFB-Team

Nach Sturm auf Kapitol
"Töte die Bullen": Trump-Randalierer arbeitet jetzt im Justizministerium

Von t-online
07.08.2025 - 15:13 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 109596724Vergrößern des Bildes
Trump-Unterstützer beim Sturm auf das Kapitol 2021: Nach den Unruhen in Washington wurden mehr als tausend Menschen angeklagt. (Archivfoto) (Quelle: Lev Radin/imago-images-bilder)
News folgen

Donald Trump begnadigte zahlreiche rechte Randalierer, die 2021 das Kapitol stürmten. Einer arbeitet nun sogar für das US-Justizministerium.

Das US-Justizministerium beurteilt den eigenen Mitarbeiter so: "Jared Wise ist ein geschätztes Mitglied des Justizministeriums und wir schätzen seine Beiträge zu unserem Team", teilte das Ministerium dem Sender NPR mit. Der hatte zuvor enthüllt, dass Wise bei der Erstürmung des US-Kongress durch einen rechten Mob am 6. Januar 2021 beteiligt gewesen war.

Loading...

Rückblick: Am 6. Januar 2021 stand Donald Trump kurz vor dem Ende seiner ersten Amtszeit als US-Präsident. Mehrfach zweifelte er das Ergebnis der Wahl an und versammelte dann an jenem Tag seine Anhängerschaft zu einer Kundgebung in Washington. Teile der Menge zogen danach weiter zum Kapitol und stürmten das Parlamentsgebäude.

Videoaufnahmen, die dem öffentlich-rechtlichen Sender NPR vorliegen, belegen nun, dass Wise während der Erstürmung Sicherheitskräfte als "Nazis" beschimpfte und unter anderem rief: "Tötet die Bullen."

Donald Trump: Der US-Präsident schleift den Klimaschutz.Vergrößern des Bildes
Donald Trump (Archivbild): Der US-Präsident hat zahlreiche rechte Randalierer des 6. Januar begnadigt. (Quelle: Daniel Torok/dpa)

Wise hatte von 2004 bis 2017 für die Bundespolizei FBI gearbeitet. Er war nach den Ausschreitungen am Kapitol angeklagt worden. Das Verfahren vor Gericht lief noch, als Trump am 20. Januar dieses Jahres seine zweite Amtszeit antrat und Wise – gemeinsam mit anderen Randalierern – begnadigte.

Dem Sturm aufs Kapitol war die größte strafrechtliche Untersuchung in der Geschichte der USA gefolgt. Mehr als tausend Menschen wurden verurteilt. Ehe Trump einschritt.

Noch ist unklar, wie Ex-FBI-Mann Wise an seine neue Stelle kam. Laut NPR beaufsichtigt er Ermittlungen gegen Beamte im Fall von Schusswaffeneinsatz. Sein Vorgesetzter laut "New York Times": Ed Martin. Der hatte demnach mehrere Angeklagte im Zuge der Unruhen vom 6. Januar vor Gericht verteidigt.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Donald TrumpWashington
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom