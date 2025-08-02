Keupp sagte dem ZDF: "Wenn der Krieg besser ist für Russlands innere Verhältnisse und die Stabilisierung der putinistischen Autokratie, dann ist das eine dystopische Stabilisierung. Krieg ist Frieden – zumindest innerlich, für Russland." Der Krieg wird zum politischen Geschäftsmodell.

China: Rohstoffe als Machtmittel

Spätestens seit Corona wissen es alle: Lieferketten sind fragil. Und sie bieten im Zeitalter der Geoökonomie Trumps einen wichtigen Hebel, um Einfluss auszuüben. Die US-Regierung etwa beschränkte die Lieferung wichtiger Chip-Bauteile für Chinas KI-Industrie, um die technologische Entwicklung des Rivalen zu kontern.

Im Gegenzug dominiert China den Handel mit wichtigen strategischen Rohstoffen – von A wie Antimon über L wie Lithium bis Z wie Zirkonium, alles Schlüsselelemente für die Industrie von der Energiewende bis zur Chip-Technologie.

Als Trump Rekordzölle gegen Chinas Wirtschaft verhängte, hatte Peking mehr in der Hand als die EU und konnte die Ausfuhr wichtiger Rohstoffe beschränken. Auch das begünstigte einen Deal.

Im neuen geoökonomischen Zeitalter greift eine neue Logik. Der Einfluss auf die Lieferketten des Rivalen (etwa über Rohstoffkontrolle) ist entscheidender als das Drohen mit Gegenzöllen.

USA: Trumps Vorliebe für Zölle

Donald Trump macht Außenpolitik über Zollsätze. Zuletzt traf es die EU. Den Wunsch nach militärischem Beistand lässt sich Trump über Zollaufschläge bezahlen. Rund hundert Milliarden Euro soll die US-Regierung in diesem Jahr bereits an Sonderabgaben verdient haben. Allein im Juli brachten die neuen Zölle den USA Einnahmen von 30 Milliarden Euro. Das ist knapp acht Mal mehr als im monatlichen Durchschnitt des Vorjahres. Zusätzliches Geld, das Trump auch zur Finanzierung seiner "Big Beautiful Bill", eines Steuerrabatts für Besserverdienende, benötigt.

So sichert sich Trump nicht nur nach innen ab. Noch schlagen die Zölle nicht auf die Inflation durch. Auch außenpolitisch festigen die USA ihre Stellung. So nutzt Trump die Zölle nach Belieben, schwächt wirtschaftliche Konkurrenten wie die EU oder trifft politische Gegner. Brasiliens Abgabenlast ist auch deshalb so hoch, weil Trump seinen politischen Weggefährten Jair Bolsonaro in dem Land unrechtmäßig verfolgt sieht.