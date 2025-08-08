Doch in der israelischen Armee wächst der Widerstand. Zamir machte deutlich, dass er seine Einschätzungen weiter offen äußern werde. Eine Kultur der Meinungsverschiedenheit sei "ein untrennbarer Teil der Geschichte des Volkes Israel" sowie "ein wesentlicher Bestandteil der Organisationskultur der israelischen Streitkräfte", sagte Zamir. "Wir werden unsere Positionen weiterhin ohne Angst, sachlich, unabhängig und professionell vertreten."

Berichten zufolge war das Verhältnis zwischen Netanjahu und seinem General in den vergangenen Tagen so angespannt, dass der Premier ihm nahelegte, zurückzutreten – eine Drohung, die Zamir zurückwies. Die öffentliche Attacke von Netanjahus Sohn Yair, der dem General gar einen "versuchten Militärputsch" vorwarf und behauptete, er sei "durch und durch kriminell", verschärfte die Spannungen zusätzlich. Angeblich stritten sich Yair und der Ministerpräsident deswegen.

Verteidigungsminister Israel Katz verteidigte den IDF-Chef hingegen. Er sagte laut "Times of Israel": "Ich habe Eyal Zamir für das Amt empfohlen, und der Ministerpräsident und die Regierung haben meine Empfehlung gebilligt."

Kriegsziel als politisches Kalkül?

Offiziell geht es um das Ziel, die radikal-islamische Hamas zu zerschlagen und die verbliebenen 50 Geiseln zu befreien. 20 von ihnen sollen noch am Leben sein.

Doch Kritiker werfen Netanjahu vor, den Krieg strategisch zu verlängern – auch, um seine fragile rechtsreligiöse Koalition zusammenzuhalten. Die ursprünglichen Warnungen der IDF-Führung, ein Vormarsch nach Gaza-Stadt würde die Geiseln in akute Gefahr bringen, wurden offenbar ignoriert. Stattdessen setzt man auf militärischen Druck, auch als Verhandlungstaktik.

Tatsächlich scheint der Vorstoß zeitlich kalkuliert: Nach dem Scheitern monatelanger indirekter Gespräche mit der Hamas über eine Waffenruhe spekulieren israelische Medien, dass der neue Militäreinsatz die Islamisten an den Verhandlungstisch zwingen soll. Vermittler wie Ägypten und Katar stünden laut israelischem TV-Sender N12 bereits in engem Kontakt mit Hamas-Führern.

Ein Plan ohne "Tag danach"

Was der israelischen Führung jedoch weiterhin fehlt, ist ein klares Konzept für die Zeit nach dem Militäreinsatz. Wie soll Gaza ohne Hamas, aber auch ohne israelische Besatzung, regiert werden? Arabische Staaten lehnen Netanjahus Idee einer Übergangsverwaltung durch "arabische Kräfte" ab. Ein jordanischer Regierungsvertreter erklärte, nur legitime palästinensische Institutionen könnten die Verantwortung übernehmen – nicht von außen eingesetzte Verwalter.

Gleichzeitig warnt die internationale Gemeinschaft vor einer humanitären Katastrophe. UN-Diplomat Miroslav Jenca sprach von möglichen "katastrophalen Folgen für Millionen Palästinenser". Laut Satellitendaten seien bereits 70 Prozent aller Gebäude im Gazastreifen zerstört oder schwer beschädigt, in Chan Junis und Rafah sogar bis zu 90 Prozent.