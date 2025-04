UN-Organisation gehen Nahrungsmittelvorräte in Gaza aus

Aktualisiert am 25.04.2025 - 16:24 Uhr

Aktualisiert am 25.04.2025 - 16:24 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Israel wirft der Hamas vor, sich an Hilfsgütern für den Gazastreifen zu bereichern - und stoppte die Lieferungen. Das Welternährungsprogramm warnt vor den Auswirkungen.

Das Welternährungsprogramm (WFP) hat eigenen Angaben zufolge alle seine Nahrungsmittelvorräte im Gazastreifen aufgebraucht. Grund ist, dass aufgrund der Schließung der Grenzübergänge keine neuen Hilfsgüter mehr in den Küstenstreifen kommen, wie die UN-Organisation mitteilte.

Sie habe die letzten Lebensmittel an Küchen vor Ort geliefert. Diese wiederum würden die Vorräte in den kommenden Tagen aufbrauchen, hieß es in einer Erklärung weiter. Die Küchen versorgen demnach rund die Hälfte der Bevölkerung und decken rund 25 Prozent des täglichen Nahrungsmittelbedarfs.