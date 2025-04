Der gilt in seiner jetzigen Form aber als für Kiew kaum annehmbar, da er keine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine und die Aufgabe der Halbinsel Krim vorsieht – was im Widerspruch zur Landesverfassung steht. Wie die "New York Times" am Samstag berichtete, hat Kiew der US-Regierung nun ihrerseits einen Friedensplan vorgelegt. Darin geht es zwar auch um Sicherheitsgarantien der USA, die so stark sein sollen, wie jene für Israel; der Plan enthält aber keine Forderung mehr nach einer Nato-Mitgliedschaft der Ukraine und lässt Raum für mögliche Gebietsabtretungen.