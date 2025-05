Aktualisiert am 05.05.2025 - 20:42 Uhr

Schiffe im Hafen Hudaida im Jemen: Dort soll Israels Luftwaffe am Montag angegriffen haben. (Quelle: ---)

Als Reaktion auf den Raketenangriff in der Nähe des Flughafens von Tel Aviv hat Israels Militär Stellungen der Huthi im Jemen angegriffen. Die angegriffene Infrastruktur der Huthi stelle für die Gruppe eine wichtige Einnahmequelle dar, teilte Israels Armee mit.

Huthi feuern Rakete auf Flughafen von Tel Aviv

Zuvor hatten die islamistischen Huthi-Rebellen am Sonntag eine Rakete auf den Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv abgefeuert. Am Montag hatten die Rebellen weitere Attacken angekündigt. Die US-Armee hatte unmittelbar vom Roten Meer aus mehrere Gegenschläge gestartet, dabei wurden nach Huthi-Angaben 16 Menschen verletzt.