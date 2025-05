Starb Hamas-Führer Mohammed al-Sinwar hinter der Fassade dieses beschossenen Krankenhauses in Chan Junis? (Quelle: Jehad Alshrafi)

Israels Verteidigungsminister vermutet den Tod von Mohammed al-Sinwar durch einen Militäreinsatz. Medien spekulieren über eine Entdeckung in Chan Junis, doch Bestätigungen fehlen.

Wer ist die Leiche im Tunnel?

Israelische Medien hatten unlängst über einen israelischen Angriff auf ein Krankenhaus in Chan Junis im südlichen Gazastreifen berichtet, der angeblich Mohammed al-Sinwar gegolten habe. Eine offizielle Bestätigung dieser Berichte steht jedoch noch aus.

Bei einem Angriff am Dienstag waren nach Angaben des Krankenhauses mehrere Menschen ums Leben gekommen. Die israelische Armee erklärte, dass es sich dabei um einen "präzisen Angriff auf Hamas-Terroristen in einem Kommando- und Kontrollzentrum" gehandelt habe.

Ein unbestätigter Bericht aus arabischen Medien weist darauf hin, dass die Leiche von Mohammed al-Sinwar in einem Tunnel in Chan Junis entdeckt worden sein könnte. Die israelische Armee konnte diese Informationen auf Nachfrage am Morgen nicht bestätigen.