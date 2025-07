Netanjahu droht – "Wird keine Hamas mehr geben"

Die israelische Armee teilte auf eine Anfrage der AFP hin mit, die mutmaßliche Tötung nicht involvierter Zivilisten werde überprüft. Der Angriff habe "einem entscheidenden Terroristen der Terrororganisation Hamas in der Gegend der Stadt Gaza" gegolten.

Mehrere Tote bei Explosion in Syrien – Ursache unklar

Die staatliche Nachrichtenagentur Sana berichtete, dass ein Feuer in einem Tanklaster die Explosion verursacht habe. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Laut der Beobachtungsstelle mit Sitz in Großbritannien wurden infolge der Explosion nahe der Großstadt Hama auch Gebäude in der Umgebung beschädigt. Die Beobachtungsstelle bezieht ihre Infos aus einem Netz von Informanten vor Ort.