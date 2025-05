Augenzeugen: Erste Hilfsgüter erreichen Menschen in Gaza

Die Not ist groß, Hunderttausende hungern. Erstmals seit fast drei Monaten fahren wieder Lastwagen mit Hilfsgütern in den Küstenstreifen. Bäckereien backen nun Brot mit dem erhaltenen Mehl.

Nach einer fast dreimonatigen Blockade des Gazastreifens durch Israel haben erste Hilfslieferungen die notleidende Bevölkerung in dem Palästinensergebiet erreicht. 87 Lastwagen mit Mehl, Nahrungsmitteln und medizinischem Bedarf fuhren in der Nacht zum Donnerstag in das Innere des Küstengebiets, sagte Dschihad Islim, der Vizepräsident des Verbands der Privatspediteure in Gaza. Sie steuerten die Orte Deir al-Balah und Chan Junis im Süden des Gazastreifens an, fügte er hinzu. Ein UN-Sprecher nannte die Zahl von "etwa 90 Lastwagen" und bestätigte den Inhalt der Lieferungen.