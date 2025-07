Trump schwärmt wieder von Alcatraz – und von wilden Tieren

Aktualisiert am 01.07.2025 - 22:11 Uhr

Aktualisiert am 01.07.2025 - 22:11 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Trump besuchte in Florida eine neue Haftanstalt für Migranten. (Quelle: Evan Vucci/AP/dpa/dpa-bilder)

US-Präsident Donald Trump hat erst in Florida eine neue Haftanstalt für Migranten besucht – und schon liebäugelt er mit dem nächsten Gefängnis. Auch hier spielen Tiere wieder eine besondere Rolle.

US-Präsident Donald Trump hat seine Pläne für eine Wiedereröffnung des berüchtigten Gefängnisses Alcatraz untermauert. "Wir werden uns mit der Renovierung und dem Wiederaufbau des berühmten ALCATRAZ-Gefängnisses befassen, das hoch oben in der Bucht liegt, umgeben von Haien!", kündigte der Republikaner auf der Plattform Truth Social an.

Die konzeptionelle Arbeit habe vor sechs Monaten begonnen und es gebe verschiedene Gefängnisbaufirmen, die an einer Zusammenarbeit interessiert seien. "Es ist noch etwas früh, aber vielversprechend!", schrieb er.

Von 1934 bis 1963 war Alcatraz das am meisten gefürchtete Gefängnis der USA . Die Felseninsel "The Rock" galt als ausbruchsicher – und als Verbannungsort für die "Schlimmsten der Schlimmsten". Heute steht die Insel als Museum und als Brutstätte für viele Vögel unter Denkmal- und Naturschutz.

Neue Haftanstalt mitten im Sumpf

Trump hatte am Dienstag eine neue Haftanstalt im US-Bundesstaat Florida besucht. In dem informell als "Alligator Alcatraz" bezeichneten Gefängnis können laut Weißem Haus Tausende Migranten untergebracht werden, die abgeschoben werden sollen. Die Anlage liegt im Herzen der Everglades – der größten subtropischen Wildnis der Vereinigten Staaten.

Trump dachte – wie schon bei seiner Idee für ein neues Alcatraz – auch beim Gefängnis in Florida laut über wilde Tiere als Aufpasser nach: Wer fliehen wolle, müsse lernen, richtig vor Alligatoren wegzulaufen, sagte er augenzwinkernd auf Nachfrage – und malte mit der Hand ein Zickzack-Muster in die Luft: "Lauft nicht geradeaus. Lauft so – dann steigen eure Chancen um etwa ein Prozent."