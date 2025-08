Sie war die erste Frau an der Spitze des britischen MI5 – und ein Vorbild für die James-Bond-Figur "M". Bis zuletzt hat sie am Leben festgehalten.

Die erste Generaldirektorin des britischen Inlandsgeheimdienstes MI5, Stella Rimington, ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Das berichtet die britische Zeitung "Guardian". Wie ihre Familie mitteilte, starb sie am Sonntagabend, dem 4. August, "umgeben von ihrer geliebten Familie und ihren Hunden". Sie habe bis zuletzt "entschlossen an ihrem geliebten Leben festgehalten".

Rimington wurde am 13. Mai 1935 in South Norwood im Süden Londons geboren. Sie kam 1965 durch einen Zufall zum MI5, als sie ihren Ehemann nach Indien begleitete und dort eine Stelle als Sachbearbeiterin in der britischen Hochkommission annahm. Zurück in Großbritannien machte sie Karriere beim Geheimdienst und arbeitete unter anderem in den Bereichen Spionageabwehr, Terrorismusbekämpfung und Überwachung politischer Bewegungen.