Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU hat nach eigenen Angaben einen russischen Militärflughafen auf der Halbinsel Krim angegriffen. Ein Kampfjet vom Typ Su-30 sei bei dem Angriff in der Nacht zu Montag vollständig zerstört worden, teilt der Geheimdienst mit. Eine weitere Su-30 sowie drei Bomber vom Typ Su-24 seien beschädigt worden.

Nach einem Bericht des Portals "Kyiv Independent" spielt der Luftwaffenstützpunkt Saky eine entscheidende Rolle bei Russlands Militäroperationen im Schwarzen Meer . Der Schaden durch den ukrainischen Angriff wird demnach als "erheblich" eingestuft. So soll der Wert eines Su-30SM-Jets laut SBU bis zu 50 Millionen US-Dollar betragen.

Der ukrainischen Armee hatte zuletzt die Zerstörung eines wichtigen russischen Öl-Lagers in Sotschi nach einem Drohnenangriff vermeldet. Mit Drohnen vom Typ "Ljutyj – "wütend" – hatte die Ukraine im Juni mit der Operation "Spinnennetz" weit im russischen Hinterland wichtige Flugzeuge der strategischen Luftwaffe der russischen Armee zerstört.

Am Boden meldete die russische Armee zuletzt Erfolge. Nach Angaben des finnischen Portals "Black Bird Group" sicherten russische Soldaten im Juli zusätzlich rund 500 Quadratkilometer. So ist die russische Armee nach eigenen Angaben in Tschassiw Jar vorgerückt, einer strategisch wichtigen Stadt im Donbass.