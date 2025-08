Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Klimakrise eskaliert weiter, unbeeindruckt demontiert Donald Trump Gegenmaßnahmen. Klimahistoriker Franz Mauelshagen erklärt, wie groß der menschengemachte Schaden am Klima bereits ist.

Die Gefahren der globalen Erwärmung sind bekannt, die Gründe für die Klimakrise ebenso. Doch eine effektive Eindämmung der globalen Emissionen von Treibhausgasen gibt es nicht. Wie dramatisch ist die Lage bereits? Seit wann verändert der Mensch das Klima? Und wie könnten Deutschland und Europa auch geopolitisch von einem konsequenten Klimaschutz profitieren? Diese Fragen beantwortet der Klimahistoriker Franz Mauelshagen im Gespräch.

t-online: Herr Mauelshagen, wie stark hat der Mensch bislang in das Klima der Erde eingegriffen?

Franz Mauelshagen: Sehr stark und leider dauerhaft. Seit mehr als zwei Millionen Jahren wechseln sich Glaziale und Interglaziale, also kältere und wärmere Phasen, ab. Diese zyklische Abfolge ist bedingt durch kleine Veränderungen in der Entfernung und in der Position, in der die Erde die Sonne umkreist. Beim Übergang von wärmeren Zwischeneiszeiten in kältere Glaziale spielen aber auch Kohlendioxidkonzentrationen in der Atmosphäre eine wichtige Rolle. Die sind heute im Vergleich zum natürlichen Verlauf früherer Zwischeneiszeiten viel zu hoch.

Wie verläuft der Wechsel zwischen globalen Kalt- und Warmzeiten eigentlich?

In Warmzeiten steigen Temperaturen und CO2-Werte erst an, dann sinken beide wieder. Irgendwann kippt das System, weniger Sonneneinstrahlung auf der Nordhalbkugel und fallende CO2-Konzentrationen setzen die Eisbildung in Gang. Die verstärkt sich dann selbst weiter. Solche Prozesse dauern Jahrtausende – aber der Mensch hat das System inzwischen massiv gestört. Dadurch wird der Übergang ins nächste Glazial um etwa hunderttausend Jahre verschoben, wahrscheinlich sogar auf unabsehbare Zeit.

Zur Person Franz Mauelshagen, Jahrgang 1967, lehrt Geschichte an der Universität Bielefeld und ist ein international ausgewiesener Klimahistoriker. 2023 erschien sein Buch "Geschichte des Klimas. Von der Steinzeit bis zur Gegenwart" im Verlag C.H. Beck.

US-Präsident Donald Trump streitet den Klimawandel immer wieder hartnäckig ab – nun will er Treibhausgase offiziell gar als "harmlos" deklarieren lassen.

Trump weiß es vermutlich besser, aber seinen Anhängern erzählt er gerne, was sie hören wollen. Lee Zeldin, der von Trump eingesetzte Chef der amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA, ist ebenfalls ein Klimaleugner. Das Wenige, was in den USA an staatlichem Klimaschutz verankert ist, will er rückgängig machen. Dazu gehört die 2009 von der EPA getroffene Feststellung, dass Treibhausgase eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellen. Die war allerdings ohnehin praktisch wirkungslos. An den Clean Air Act selbst, auf dessen Grundlage die Feststellung von 2009 getroffen wurde, kann er nicht so leicht ran. Das ist ein 1963 vom Kongress beschlossenes Gesetz, das nicht einmal Trump abschaffen kann.

