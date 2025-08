Der britische Energiekonzern BP hat ein Öl- und Gasfeld vor der Küste Brasiliens gefunden – nach eigenen Angaben das größte der vergangenen 25 Jahre. Die Rohstoffe liegen im Gebiet Bumerangue 404 Kilometer vor der Küste Brasiliens in 2.372 Metern Tiefe, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. BP hatte sich den Zugang zu dem Gebiet bereits im Dezember 2022 gesichert.

BP-Vize Gordon Birrell sprach von einem "weiteren Erfolg in einem bisher außergewöhnlichen Jahr" für die Erkundungssparte des Unternehmens. BP hatte seine Strategie zuletzt wieder auf das profitable Öl- und Gasgeschäft ausgerichtet und erneuerbare Energien hinten angestellt. In den kommenden drei Jahren plant der Konzern weltweit rund 40 Aufschlussbohrungen, 15 davon noch in diesem Jahr.