Das macht es ja nicht besser. So was gibt es auch in demokratischen Staaten. Auch Robert Habeck und Olaf Scholz wollten nicht hören, was passieren würde, wenn wir uns vom russischen Gas ganz abkoppeln, und dass das möglicherweise nicht so schlimm wäre. Aber so wie Trump, einfach jemanden rauszuschmeißen, weil ihm die Daten nicht passen – und das auch noch am Tag der Veröffentlichung –, ist eine ganz andere Hausnummer. Das ist ganz offenes autoritäres Verhalten. Und es zeigt, wie weit wir in den USA schon sind. Jeder andere Präsident wäre dafür aus dem Amt gejagt worden. Trump kommt damit durch. Business as usual.