US-Behörde ermittelt gegen früheren Sonderermittler Smith

In den USA sind einem Medienbericht zufolge Ermittlungen gegen den früheren Sonderermittler Jack Smith aufgenommen worden, der zwei Ermittlungsverfahren gegen Donald Trump geleitet hatte. Das Büro des Sonderermittlers erklärte gegenüber der "New York Times" vom Samstag, es ermittele gegen Smith wegen eines möglichen Verstoßes gegen ein Bundesgesetz, das Bundesbeamten politische Aktivitäten während ihrer Arbeitszeit untersagt.

Smith war 2022 zum Sonderermittler ernannt worden. Er hatte in zwei Strafverfahren gegen Trump ermittelt: wegen des Verdachts der Wahlmanipulation und Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten - und wegen der Lagerung geheimer Regierungsakten in seinem Privatanwesen in Florida . Der Rechtspopulist wies beide Vorwürfe zurück und stellte sie als politisch motiviert dar.

US-Berufungsgericht untersagt willkürliche Festnahmen

Die Bundesrichterin Maame Ewusi-Mensah Frimpong hatte sich in ihrer einstweiligen Verfügung auf die Verfassung berufen: Die Razzien in Los Angeles und der Umgebung der Westküstenmetropole verstießen demnach gegen den Schutz vor willkürlicher Festnahme. Die Einwanderungsbehörde ICE dürfe keine Menschen allein aufgrund ihrer Ethnie, ihrer Sprache oder ihrer Arbeitsstelle festnehmen, verfügte die Richterin.

Das zuständige Berufungsgericht verwies in seiner Entscheidung auf den Fall des Klägers Jason Gavidia, eines in East Los Angeles geborenen und aufgewachsenen US-Bürgers, der am 12. Juni vor einer Autowerkstatt in Montebello von schwer bewaffneten Beamten festgenommen worden war. "Die Beamten fragten Gavidia wiederholt, ob er Amerikaner sei – und sie ignorierten wiederholt seine Antwort 'Ich bin Amerikaner'", hieß es in dem Urteil. Um eine Festnahme abzuwenden, habe Gavidia den Beamten auch seinen Ausweis gezeigt - und ihn nie zurückbekommen.

Teilerfolg für Trump: Fed-Vorstand Kugler kündigt Rückzug an

Es ist ein unverhoffter Etappensieg für US-Präsident Donald Trump im Zwist mit der US-Zentralbank Federal Reserve (Fed): Die von seinem Vorgänger Joe Biden ernannte Wirtschaftswissenschaftlerin Adriana Kugler hat am Freitag ihren vorzeitigen Rückzug aus dem Fed-Gouverneursrat verkündet. Trump erhält somit die Möglichkeit, eine ihm nahestehende Persönlichkeit zu nominieren. Dadurch könnte die von ihm angestrebte Senkung des Leitzinses wahrscheinlicher werden. Trump begrüßte den Rückzug Kuglers – und bekräftigte seine Rücktrittsforderung an Fed-Chef Jerome Powell.

Kugler nannte in der Fed-Erklärung keinen Grund für ihr vorzeitiges Ausscheiden aus dem siebenköpfigen Gouverneursrat. Sie war 2023 von dem früheren Präsidenten Joe Biden ernannt worden, ihre Amtszeit sollte im Januar enden. Kugler will nach eigener Aussage als Professorin zur Georgetown-Universität in Washington zurückkehren.

Die Fed hatte am Mittwoch entschieden, den Zinssatz das fünfte Mal in Folge in der Spanne zwischen 4,25 und 4,5 Prozent zu belassen. Kugler hatte mit der Mehrheit für die Beibehaltung des Leitzinses gestimmt, zwei von Trump ernannte Vorstandsmitglieder sprachen sich dagegen für eine Senkung aus. Der US-Präsident bescheinigte der Fed danach "starke Meinungsverschiedenheiten", die "nur noch stärker" würden.

Medien: FBI durchforstet Epstein-Akten nach Trumps Name

Nach Recherchen des US-Finanzportals Bloomberg wurde der Name des heutigen US-Präsidenten Donald Trump in den Epstein-Akten durch FBI-Agenten geschwärzt. Die US-Bundespolizei beruft sich dabei auf schützenswerte Persönlichkeitsrechte, da Trump zum Zeitpunkt der Ermittlungen als Privatperson gehandelt und kein öffentliches Amt bekleidet habe.

Bloomberg stützt sich in seinem Bericht auf drei Insider. Demnach sei nicht allein Trumps Name geschwärzt worden, sondern auch das weiterer Privatpersonen. So hätten rund tausend FBI-Agenten rund 100.000 Seiten der Epstein-Akten durchforstet und auf die Verletzung von Persönlichkeitsrechten überprüft.

Investor Jeffrey Epstein galt um die Jahrhundertwende als schillernde Persönlichkeit der New Yorker Society. Zu seinem 50. Geburtstag 2003 schickten Donald Trump und andere Persönlichkeiten wie Bill Clinton Schreiben für einen Glückwunsch-Band. Epstein wurde später wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger verurteilt, er starb 2019 in US-Haft. Offizielle Todesursache: Suizid.

Epstein-Bruder: "Es war gezielter Mord"

Epstein war 2019 in US-Haft gestorben. Offiziell durch Tod durch Erhängen. Sein Bruder hatte damals aber einen Pathologen mit einer Obduktion beauftragt, der mehrere Zweifel an der Freitod-These aufwarf. Mehr zu Mark Epsteins Vorwürfen an die US-Justiz lesen Sie hier.

Demonstranten in Brasilien zünden Trump-Puppen an

In Brasilien haben Menschen in mehreren Städten gegen die von Donald Trump gegen das Land verhängten hohen Zölle demonstriert und Puppen des US-Präsidenten in Brand gesetzt. Anti-Trump-Proteste fanden am Freitag (Ortszeit) in der Hauptstadt Brasília sowie in den Metropolen São Paulo und Rio de Janeiro statt. Auf Plakaten war zu lesen "Brasilien gehört den Brasilianern". Auch US-Flaggen und falsche Dollarscheine wurden angezündet.

Autoritäre Tendenzen? US-Gericht kritisiert Abschiebepraxis

Eine US-Bundesrichterin warnt angesichts der aggressiven Vorgehensweise der US-Regierung unter Präsident Donald Trump gegen Migranten vor autoritären Tendenzen. Richterin Jia Cobb stellte zur Debatte, ob Geflüchtete in den USA überhaupt die Möglichkeit erhielten, ihre Fälle rechtskonform vorzutragen - oder ob sie stattdessen ausgewiesen würden, nachdem sie oft von Beamten in Zivil ohne Erklärung oder Anklage festgenommen worden seien. Cobb warf die Frage auf, ob die USA deshalb zunehmend jenen Ländern ähnelten, aus denen Menschen geflohen seien.

Die Richterin äußerte sich in einer Verfügung gegen das US-Heimatschutzministerium. Konkret geht es um Migranten, die im Rahmen humanitärer Programme ins Land eingereist sind und denen aufgrund drohender Repressalien in ihrer Heimat eigentlich vorübergehend Schutz gewährt wurde. Diese Programme galten unter Trumps demokratischem Amtsvorgänger Joe Biden. Im Zentrum stehen Schutzsuchende aus Kuba, Haiti, Nicaragua und Venezuela.

Schwache Jobzahlen: Trump entlässt Statistikchefin

Nach Befragung: Maxwell wird in Promi-Knast verlegt

Ghislaine Maxwell ist nach einem Verhör durch das US-Justizministerium in eine Haftanstalt mit minimalen Sicherheitsvorkehrungen in Texas verlegt worden. Das bestätigte die US-Gefängnisbehörde gegenüber dem US-Magazin "Forbes". Demnach ist Maxwell nun im Federal Prison Camp Bryan in Zentraltexas untergebracht. Dort sitzt unter anderem auch Elizabeth Holmes, die wegen Betrugs verurteilte Ex-Theranos-Chefin, ihre Haftstrafe ab.

Zuvor war Maxwell in einem Bundesgefängnis in Tallahassee inhaftiert, ebenfalls eine Einrichtung mit geringem Sicherheitsniveau. Die Verlegung erfolgte kurz nach einer zweitägigen Befragung durch den stellvertretenden Generalstaatsanwalt Todd Blanche. Maxwell habe dabei laut ihrem Anwalt David Oscar Markus "jede einzelne Frage" beantwortet und "nichts zurückgehalten".

"Sie haben sie über alles gefragt, was man sich nur vorstellen kann. Über alles", sagte Markus. Die Gespräche sollen sich auf etwa 100 Personen bezogen haben. Blanche kündigte an, das Justizministerium werde "zu gegebener Zeit" weitere Informationen über die Erkenntnisse aus den Verhören mit Maxwell veröffentlichen. Maxwell war 2021 zu 20 Jahren Haft verurteilt worden, weil sie Jeffrey Epstein bei der Ausbeutung und dem Missbrauch von Minderjährigen geholfen hatte.

Reaktion auf Medwedew: Trump will Atom-U-Boote verlegen

So will Trump dem Fed-Chef die Kontrolle entziehen

Nach dem jüngsten Zinsentscheid der US-Notenbank setzt US-Präsident Donald Trump seine verbalen Angriffe auf deren Chef Jerome Powell fort. Der Republikaner arbeitete sich am Morgen (Ortszeit) in einer Reihe von Beiträgen auf seiner Plattform Truth Social an Powell ab und bezeichnete ihn unter anderem - wie bereits zuvor - als "sturen Dummkopf". Zugleich forderte er, der Zentralbankrat solle "die Kontrolle übernehmen", falls Powell sich weiterhin weigere, den Leitzins "deutlich" zu senken. Mehr dazu lesen Sie hier .

Kambodscha: Trump soll Friedensnobelpreis bekommen

Kambodscha wird US-Präsident Donald Trump für den Friedensnobelpreis vorschlagen. Trump habe direkt eingegriffen, um den jüngsten Grenzkonflikt des südostasiatischen Landes mit Thailand zu beenden, erklärte der stellvertretende Ministerpräsident Sun Chantol am Freitag. Deshalb verdiene Trump die Nominierung. Auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters per SMS, ob er die von Kambodscha geplante Nominierung bestätigen könne, antwortete Chantol: "Ja."

Erstes Land bricht unter Trumps Zöllen zusammen

Für 200 Millionen US-Dollar: Trump lässt Ballsaal bauen

Beamter: Inkrafttreten der höheren Zölle verschoben

Die von US-Präsident Donald Trump angeordneten höheren Zölle für Dutzende Handelspartner der USA werden nach Angaben eines hochrangigen Beamten des Weißen Hauses erst am 7. August in Kraft treten. Auch neue Zölle hat der US-Präsident angekündigt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump verhängt neue Zollsätze – 39 Prozent für die Schweiz

Trump erhöht Zölle auf kanadische Waren auf 35 Prozent

Nach Angaben des Weißen Hauses hat US-Präsident Donald Trump per Verordnung die Zölle auf kanadische Waren von 25 auf 35 Prozent angehoben. "Als Reaktion auf die anhaltende Untätigkeit und Vergeltungsmaßnahmen Kanadas hat Präsident Trump es für notwendig erachtet, die Zölle auf kanadische Waren von 25 auf 35 Prozent zu erhöhen, um der bestehenden Notlage wirksam zu begegnen", erklärte das Weiße Haus. Der neue Zollsatz trete ab dem 1. August in Kraft.

Trump treibt Pläne für Ballsaal im Weißen Haus voran

US-Präsident Donald Trump treibt seine Pläne für einen Ballsaal im Weißen Haus voran. Die Arbeiten für den Umbau des Ostflügels sollen im September beginnen, wie Trumps Sprecherin Karoline Leavitt am Donnerstag in Washington ankündigte. Der Ballsaal soll Platz für 650 Besucher bieten und rund 200 Millionen Dollar (rund 174 Millionen Dollar) kosten. Trump selbst und ungenannte Spender wollen dies finanzieren.

Pläne des Weißen Hauses zeigen ein weißes Gebäude mit Säulen und einer Fassade, die dem Hauptgebäude des Weißen Hauses gleicht. Die Innenausstattung soll sich an Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida orientieren, mit üppigen Lüstern und vergoldeten Elementen. In diesem Stil hatte Trump bereits das Oval Office umbauen lassen. Im Ostflügel des Weißen Hauses befinden sich traditionell die Büros der First Lady.

US-Sondergesandter Witkoff reist nach Russland

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff reist nach Angaben von Präsident Donald Trump nach Russland. Dies werde im Anschluss an Witkoffs gegenwärtigen Israel-Besuch geschehen, kündigt Trump an, ohne Einzelheiten zu nennen. Die USA haben dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine Frist bis zum 8. August gesetzt, um eine Einigung zum Kriegsende zu erzielen. Andernfalls drohen sie mit Wirtschaftssanktionen. Witkoff hat in der Vergangenheit bereits mit Putin verhandelt. Eine russische Stellungnahme liegt zunächst nicht vor.

Trump fordert niedrigere Preise von Pharmakonzernen

US-Präsident Donald Trump fordert von Boehringer Ingelheim und 16 weiteren Pharmakonzernen umgehend niedrigere Preise für verschreibungspflichtige Medikamente in den USA. Er habe den Chefs und hochrangigen Managern der Unternehmen entsprechende Briefe geschickt, teilte das Weiße Haus am Donnerstag mit. Kopien der Briefe veröffentlichte Trump auch auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social. Darin setzt der Republikaner den Firmen eine Frist bis zum 29. September, um mit verbindlichen Zusagen auf seine Forderungen zu antworten.

Konkret verlangt Trump von den Konzernen, die Meistbegünstigungsklausel bei den Preisen auf das staatliche Gesundheitsprogramm Medicaid auszuweiten. Pharmakonzerne sollen ihre Medikamente in den USA dann nur noch zu dem niedrigen Preis anbieten dürfen, den sie auch in EU-Staaten oder in Kanada verlangen.

Zudem sollen sie eine solche Preisgestaltung für neue Medikamente garantieren und überschüssige Einnahmen aus dem Ausland an Patienten und Steuerzahler in den USA zurückgeben. "Jüngsten Daten zufolge zahlen Amerikaner für Markenmedikamente mehr als das Dreifache des Preises, den andere, ähnlich entwickelte Länder zahlen", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt. Die Regierung werde jedes Instrument einsetzen, um "missbräuchliche Preisgestaltungspraktiken" bei Medikamenten zu beenden.

Sondergesandter Witkoff besucht Gazastreifen

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der amerikanische Botschafter in Israel, Mike Huckabee, werden sich morgen im Gazastreifen ein Bild von der Lage vor Ort machen. Das erklärte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, in Washington. Die beiden wollen demnach am Freitag Verteilungsstellen für Hilfslieferungen inspizieren und einen Plan für weitere Hilfslieferungen ausarbeiten. Zudem gehe es darum, von den Menschen dort "aus erster Hand mehr über die dramatische Lage vor Ort zu erfahren".

Witkoff hatte am Donnerstag in Israel bereits den rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu getroffen. Bei ihrem Gespräch soll es Medienberichten zufolge um die katastrophale Lage im Gazastreifen, die israelischen Geiseln in der Gewalt der palästinensischen Terrororganisation Hamas sowie um den Iran gegangen sein.

Örtliche Medien hatten bereits berichtet, dass Witkoff auch den Gazastreifen besuchen könnte. Er wolle sich dort ein Bild von der umstrittenen Verteilung von Hilfsgütern durch die von Israel unterstützte Gaza Humanitarian Foundation (GHF) machen. Die wenigen GHF-Verteilstellen im Gazastreifen stehen international in der Kritik – unter anderem, weil die Hilfesuchenden sie nur über lange Wege erreichen können. Das führt Berichten zufolge dazu, dass sich große Menschenmengen durch aktive Kampfzonen bewegen müssen. Ein weiterer Vorwurf lautet, dass israelische Soldaten, die das Umfeld sichern sollten, wiederholt in die Menge der Hilfesuchenden geschossen haben sollen. Die Armee bestreitet das. Nach UN-Angaben sollen auf diese Weise rund 900 Menschen ums Leben gekommen sein.

Trump-Regierung zieht die meisten Truppen aus Los Angeles ab

Handelsstreit: USA und Mexiko verlängern Frist

US-Finanzminister: Powell-Nachfolge bis Ende des Jahres

US-Finanzminister Scott Bessent rechnet bis Ende des Jahres mit Klarheit über die Nachfolge des vom Weißen Haus heftig kritisierten Fed-Chefs Jerome Powell. "Wir stellen eine sehr gute Kandidatenliste zusammen", sagte Bessent am Donnerstag in einem Interview mit dem Nachrichtensender CNBC. Dabei gehe es um den künftigen Chef der Federal Reserve und eine frei werdende Stelle im Fed-Direktorium. Powells Amtszeit endet im Mai 2026. Im Direktorium ergibt sich zudem eine Vakanz, wenn das Board-Mitglied Adriana Kugler Ende Januar ausscheidet.

"Es werden also zwei Sitze frei. Ich stelle eine Liste zusammen, die der Präsident und der Stabschef prüfen werden. Wir werden Bewerbungsgespräche führen. Ich gehe also davon aus, dass wir bis Ende des Jahres eine Mitteilung machen können", erläuterte Bessent. Präsident Donald Trump ist ein scharfer Kritiker des Fed-Chefs und dringt auf massive Zinssenkungen. Er warf Powell nach der jüngsten Zinspause vor, ein "Totalversager" zu sein.

Die Zentralbank hat den Leitzins in diesem Jahr bislang nicht angetastet. Die von politischen Weisungen unabhängigen Währungshüter beließen den Schlüsselsatz am Mittwoch in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent. Allerdings gab es zwei Gegenstimmen. Einer der Abweichler war Fed-Direktor Christopher Waller, der als ein möglicher Nachfolger Powells gehandelt wird. Als potenzielle Anwärter gelten auch der einstige Fed-Direktor Kevin Warsh und Trumps Wirtschaftsberater Kevin Hassett. Trump hat nach eigenen Angaben drei oder vier Personen als Nachfolger Powells im Sinn.

USA werfen Palästinenserführung Vertragsbruch vor

Trump droht Medwedew: "Begibt sich auf gefährliches Terrain"

Trump droht Kanada wegen Palästina-Anerkennung: Handelsabkommen "sehr schwierig"

US-Präsident Donald Trump hat Kanada angesichts der Pläne des Landes für eine Anerkennung eines Palästinenserstaates mit Folgen auf Verhandlungen über ein Handelsabkommen gedroht. "Wow! Kanada hat gerade angekündigt, dass es die Eigenstaatlichkeit Palästinas unterstützt. Das wird es für uns sehr schwierig machen, ein Handelsabkommen mit ihnen zu schließen", schrieb Trump am Donnerstag in seinem Onlinedienst Truth Social. "Ach Kanada!!!", fuhr er fort.

Kanada hatte am Mittwoch eine Anerkennung der Staatlichkeit Palästinas bei der UN-Vollversammlung im September in Aussicht gestellt. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas begrüßte die "historische" Entscheidung. Israel verurteilte die Ankündigung und prangerte eine "internationale Kampagne des Drucks" an.

Wahlbeeinflussung? US-Notenbankchef verwarnt Trump

Angesichts der Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach einer Leitzinssenkung hat Notenbankchef Jerome Powell vor politischer Einflussnahme auf die Fed gewarnt. "Es wäre natürlich eine große Versuchung, die Zinssätze zu nutzen, um Wahlen zu beeinflussen", sagte Powell am Mittwoch in Washington, ohne Trump namentlich zu nennen. "Politische Faktoren" dürften aber keine Rolle für die Fed spielen. Er verteidigte zugleich die Entscheidung, den Leitzins nicht zu senken.

Die Zentralbank Federal Reserve (Fed) hatte nach zweitägigen Beratungen entschieden, den Zinssatz das fünfte Mal in Folge in der Spanne zwischen 4,25 und 4,5 Prozent zu belassen. Trump hatte dagegen einen Schnitt um drei Prozentpunkte verlangt und dies mit günstigeren Immobilienkrediten begründet. Er stellte damit erneut die Unabhängigkeit der Notenbank infrage.

Powell begründete die Zurückhaltung der Fed mit den "vielen Unsicherheiten" durch Trumps Zollpolitik. So sei etwa die Inflation immer noch über der angestrebten Marke von zwei Prozent. Der Fed-Chef deutete zudem an, dass auch bei der nächsten Fed-Sitzung Mitte September nicht unbedingt mit einem Zinsschnitt zu rechnen sei.

"Politico": Trump will am Donnerstag höhere Zölle verhängen

US-Präsident Donald Trump will einem Medienbericht zufolge am Donnerstag per Dekret höhere Zölle gegen mehrere Länder verhängen. Betroffen seien Staaten, die bis zu einer Frist am Freitag keine Handelsabkommen mit den USA erzielt hätten, berichtet das Magazin "Politico" unter Berufung auf einen Vertreter des Weißen Hauses. Darunter könnten auch einige der größten Handelspartner der USA wie Kanada, Mexiko und Taiwan sein.

Weißes Haus: Anerkennung eines Palästinenserstaates wäre Belohnung für Hamas

Coca-Cola: US-Angebot mit Rohrzucker kommt im Herbst

In den USA kann man schon jetzt zu einem höheren Preis mexikanische Coca-Cola mit Rohrzucker kaufen. In der US-Produktion werden zuckerhaltige Coca-Cola-Getränke, anders als in anderen Ländern, seit den 80er-Jahren mit Maissirup mit hohem Fructosegehalt gesüßt. Der Sirup ist günstiger, süßer und länger haltbar als andere Zuckerarten.

Republikaner wollen Opernhaus im Kennedy Center benennen

Das bisher als "Opera House" bekannte Opernhaus im Kennedy Center in der US-Hauptstadt Washington soll nach einem Plan der Republikaner umbenannt werden und künftig den Namen "First Lady Melania Trump Opera House" tragen. Der Haushaltsausschuss im Repräsentantenhaus stimmte für einen entsprechenden Änderungsantrag, der die Namensänderung zur Voraussetzung für die Zahlung von Fördergeldern im Haushaltsjahr 2026 machen soll.

Es handelt sich um einen weiteren Vorstoß der Regierung von US-Präsident Donald Trump, die Kontrolle über die angesehene Kultureinrichtung zu übernehmen. "Wir haben also das Kennedy Center übernommen", sagte Trump im Februar zu Journalisten. Er begründete dies damit, "dass wir nicht mochten, was sie gezeigt haben".

Fraglich ist allerdings, ob es den Republikanern wirklich gelingt, die Umbenennung durchzusetzen. Laut dem Rechtsprofessor David Super von der Georgetown University in Washington bräuchte Trumps Partei dafür 60 Stimmen im Senat. "Und es würde mich sehr wundern, wenn sie sieben demokratische Senatoren finden könnten, die dafür stimmen würden, ein Opernhaus nach der Ehefrau von jemandem zu benennen, der die Förderung der Künste drastisch gekürzt hat", sagte Super der "Washington Post". Politischer Streit über die Maßnahme dürfte also programmiert sein.

Trump verkündet Einigung mit Südkorea auf Zölle in Höhe von 15 Prozent

Im Handelsstreit mit Südkorea hat US-Präsident Donald Trump eine Einigung auf Zölle in Höhe von 15 Prozent auf Importe aus dem Land verkündet. Trump gab in seinem Onlinedienst Truth Social am Mittwoch (Ortszeit) ein "umfassendes Handelsabkommen" zwischen beiden Ländern bekannt. "Südkorea wird den USA 350 Milliarden Dollar (rund 303 Milliarden Euro) für Investitionen zur Verfügung stellen" und Flüssiggas oder andere Energieprodukte im Wert von 100 Milliarden Dollar kaufen, schrieb Trump.

Der Satz von 15 Prozent liegt unter dem zuvor von Trump für Waren aus Südkorea angedrohten Zollaufschlag von 25 Prozent, welcher am Freitag in Kraft treten sollte.

Trump hatte Anfang April einen Zollkonflikt mit Handelspartnern in aller Welt entfacht. Er kündigte hohe Importaufschläge für zahlreiche Länder an, senkte diese dann aber auf zehn Prozent, um Verhandlungen zu führen. Für manche Produkte galten aber bereits höhere Zölle, etwa für Stahl- und Aluminiumprodukte, die schon mit einem Importaufschlag von 50 Prozent belegt worden waren.

Trumps Kupferzölle überraschen mit weitreichenden Ausnahmen

Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten 50-Prozent-Zölle auf Kupfer haben die Märkte mit weitreichenden Ausnahmen überrascht. Der US-Kupferpreis brach am Mittwoch in der Folge an der Börse Comex um mehr als 17 Prozent ein. Die Abgaben auf Kupferrohre und -kabel sollen ab Freitag gelten, erklärte Trump. Wichtige Vorprodukte wie Kupfererze, Konzentrate und Kathoden sind von der Regelung jedoch ausgenommen. Anfang Juli hatte Trump noch Zölle auf alle Arten des roten Metalls angedeutet, was die Erwartung höherer Preise in den USA geschürt hatte.

Die nun bekanntgegebenen Details lösten eine "massive Marktüberraschung" aus, sagte Natalie Scott-Gray, Analystin bei der Beratungsfirma StoneX. Der Analyst Tom Price von der Londoner Maklerfirma Panmure Liberum sprach von einer "epischen Kehrtwende" in Trumps Zollpolitik. Dieser begründete den Schritt in seinem Erlass damit, dass die massiven Kupferimporte die nationale Sicherheit der USA gefährdeten. Trump ließ die Möglichkeit weiterer Zölle offen und kündigte eine Überprüfung der Lage bis Juni 2026 an. Die Maßnahme folgte auf eine Untersuchung nach dem US-Handelsgesetz Section 232, die Trump im Februar angeordnet hatte.

Ford streicht wegen Trumps Zöllen Prognose zusammen

Damit ist Ford jedoch weniger stark betroffen von den Zöllen als der Erzrivale GM, der die Zusatzkosten für das Gesamtjahr auf vier bis fünf Milliarden Dollar bezifferte. Das US-Präsidialamt antwortete zunächst nicht auf die Bitte um Stellungnahme zu den Zahlen der Autobauer. Trump hatte in der Vergangenheit immer wieder darauf gepocht, dass die Zölle Arbeitsplätze in die USA zurückbrächten.

USA kündigen 40-Prozent-Zoll auf Brasilien-Importe an

Neue US-Sanktionen gegen Irans Ölgeschäfte

Medien: US-Sondergesandter Witkoff reist nach Israel

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff reist Medienberichten zufolge nach Israel, um über die katastrophale humanitäre Lage im Gazastreifen zu sprechen. Der Sender NBC News und das Portal "The Hill" berichteten jeweils unter Berufung auf einen Regierungsbeamten, dass Witkoff sich am Donnerstag auf den Weg mache. Die US-Nachrichtenseite "Axios" hatte ein paar Stunden zuvor berichtet, es werde erwartet, dass der Sondergesandte am Mittwoch nach Israel reise.

US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt auf mehr Lebensmittel für die Bevölkerung im Gazastreifen gepocht. "Ob man nun von Aushungern spricht oder nicht - das sind Kinder, die hungern", sagte er am Dienstag auf dem Rückflug aus Schottland in die US-Hauptstadt Washington. Die Kinder müssten Nahrungsmittel erhalten, man werde ihnen diese bringen, erklärte er.

USA verhängen Sanktionen gegen iranisches Schiffsimperium

Jetzt droht Trump Indien mit "Strafe"

US-Präsident Donald Trump will Indien auch wegen Handelsbeziehungen mit Russland mindestens 25 Prozent Zölle und eine "Strafe" aufbrummen. Indien habe einen Großteil seiner Militärausrüstung von Russland gekauft und sei zusammen mit China der größte Abnehmer russischer Energie, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Das geschehe zu einer Zeit, in der die ganze Welt wolle, dass Russland das Töten in der Ukraine beende. Zudem habe Indien viel zu hohe Zölle.

Trump verhängt 50-Prozent-Zölle auf Kupferprodukte

Der Preis für Kupfer-Futures an der US-Börse Comex bricht um 18,2 Prozent auf 4,59 Dollar je Pfund ein. Die Maßnahme folgt auf eine Untersuchung, die Trump im Februar angeordnet hatte. Zudem soll die heimische Kupferindustrie gestützt werden. So müssen künftig 25 Prozent des in den USA produzierten hochwertigen Kupferschrotts auch im Inland verkauft werden.

Kamala Harris beendet Spekulation um Kandidatur

"Nach reiflicher Überlegung habe ich beschlossen, bei dieser Wahl nicht für das Amt des Gouverneurs zu kandidieren", erklärte Harris in einer Stellungnahme. Harris, die zuvor als Generalstaatsanwältin von Kalifornien und US-Senatorin tätig war, gab nur wenige Details zu ihren Zukunftsplänen bekannt, versprach jedoch, "in den kommenden Monaten" mehr darüber mitzuteilen.

"Vorerst werde ich meine Führungsrolle – und meinen öffentlichen Dienst – nicht in einem gewählten Amt ausüben", sagte sie und ließ damit die Tür für eine zukünftige Präsidentschaftskandidatur offen. "Ich freue mich darauf, wieder hinauszugehen und den Menschen in Amerika zuzuhören, dabei zu helfen, Demokraten im ganzen Land zu wählen, die furchtlos kämpfen werden, und in den kommenden Monaten mehr Details über meine eigenen Pläne zu teilen."

US-Notenbank rührt Leitzins nicht an

US-Wirtschaft wächst überraschend stark

Trump wirbt um neue Mitarbeiter für seine Abschiebebehörde

Donald Trump hat in einem neuen Beitrag um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die US-Einwanderungsbehörde ICE geworben. Er erklärte, die Behörde brauche "mehr mutige Männer und Frauen", um die USA "wieder sicherzumachen" ("Make America Safe Again").

ICE entferne derzeit "die schlimmsten Kriminellen" – darunter Terroristen, Mörder und Menschenhändler – aus dem Land, so Trump. In seinem Beitrag lobte er die Arbeit der Behörde und betonte, man werde sich "großartig" um jene kümmern, die sich ihr anschließen. Trump nutzte die Gelegenheit zudem für scharfe Kritik am früheren US-Präsidenten Joe Biden, dem er – wieder einmal – vorwarf, gefährliche Kriminelle ins Land gelassen zu haben. Belege für seine Behauptungen legte Trump indes nicht vor. Der Republikaner teilte zudem einen Link zur offiziellen Webseite von ICE, auf der neue Mitarbeitende rekrutiert werden.

Menschenrechtsorganisationen werfen der Behörde harte und zum Teil rechtswidrige Methoden vor: So gerät ICE immer wieder wegen umstrittener Abschiebungen, Trennungen von Familien und schlechter Bedingungen in Abschiebezentren in die Schlagzeilen. Kritiker bemängeln zudem, dass die Behörde Minderjährige und Asylsuchende ohne ausreichende rechtliche Verfahren festhalte und abschiebe.

Trump stellt Teilnahme an G20-Gipfel in Südafrika infrage

US-Präsident Donald Trump hat seine Teilnahme am G20-Gipfel in Südafrika im November infrage gestellt. "Vielleicht schicke ich jemand anderen, denn ich habe viele Probleme mit Südafrika. Sie machen eine sehr schlechte Politik", sagte Trump am Dienstag zu Reportern an Bord der Air Force One. Hintergrund sind die südafrikanische Landreform sowie die Klage des Landes vor dem Internationalen Gerichtshof, in der es Israel Völkermord im Gaza-Krieg vorwirft.