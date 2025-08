"Noch attraktiveres Angebot unterbreiten" Nach Zoll-Drohungen: Schweiz will Trump unbedingt umstimmen

04.08.2025

Donald Trump: Er hatte ungewöhnlich hohe Zölle gegen die Schweiz angekündigt. (Quelle: Julia Demaree Nikhinson)

Noch drohen hohe Zölle aus den USA auf schweizerische Exporte. Die Schweiz bemüht sich mit neuen Vorschlägen um Verbesserungen der Handelsbeziehungen.

Die Schweizer Regierung will US-Präsident Donald Trump in der Zollfrage noch umstimmen und drohende Abgaben von 39 Prozent auf Schweizer Warenexporte in die Vereinigten Staaten mit neuen Vorschlägen abwenden. "Um die Zoll-Situation zu verbessern und gleichzeitig die Anliegen der USA zu berücksichtigen, setzt die Schweiz alles daran, den USA in dieser neuen Verhandlungsphase ein noch attraktiveres Angebot zu unterbreiten", teilte die Regierung am Montag nach einer Sondersitzung mit. Gegenmaßnahmen würden derzeit nicht ins Auge gefasst.

Die Regierung zeigte sich "fest entschlossen", die Gespräche und Verhandlungen mit den USA über die bereits ausgehandelte Absichtserklärung hinaus und nötigenfalls auch nach dem 7. August 2025 weiterzuführen. In Konsultation mit Vertretern der Schweizer Wirtschaft seien "neue Ansätze für die Gespräche mit den USA entwickelt worden", hieß es. Einzelheiten zu den möglichen Vorschlägen nannte die Regierung nicht. Wirtschaftsminister Guy Parmelin hatte am Wochenende den Kauf von US-Flüssiggas (LNG) oder weitere Investitionen von Schweizer Firmen in den USA als mögliche Zugeständnisse ins Spiel gebracht.

USA fordern "bedeutende Zugeständnisse"

Trump hatte in der vergangenen Woche überraschend einen Zollsatz von 39 Prozent auf Schweizer Waren angekündigt und damit in der exportorientierten Wirtschaft des Landes Alarmstimmung ausgelöst. Die Regierung, die nach den im April zunächst in Aussicht gestellten 31 Prozent rasch eine Absichtserklärung für ein Handelsabkommen mit den USA ausgehandelt hatte, wurde auf dem falschen Fuß erwischt. Parmelin und Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter zufolge stand für Trump das US-Handelsdefizit mit der Schweiz, das im vergangenen Jahr 38,5 Milliarden Franken (mehr als 41 Milliarden Euro) betrug, im Zentrum. Aus dem Weißen Haus wurde am Freitag zur Begründung verlautet, die Schweiz habe sich geweigert, "bedeutende Zugeständnisse" zu machen.

Der neue Zollsatz soll am Donnerstag in Kraft treten. Der Schweiz, deren wichtigster Exportmarkt für Arzneimittel, Uhren, Maschinen und Schokolade die USA sind, bleibt damit ein kleines Zeitfenster, um eine bessere Vereinbarung auszuhandeln. Dem Bundesrat zufolge wären rund 60 Prozent aller Schweizer Ausfuhren betroffen. Ein Zoll von 39 Prozent würde der exportorientierten Wirtschaft des Landes einen schweren Schlag versetzen. Die Wirtschaftsleistung dürfte um 0,3 bis 0,6 Prozentpunkte sinken, erwartet Hans Gersbach, Wirtschaftsprofessor aus Zürich. Die Abschwächung könnte auf über 0,7 Prozentpunkte steigen, falls auch Pharmazeutika, die derzeit nicht von den US-Einfuhrzöllen betroffen sind, mit einbezogen würden.