Forderung aus Israel Ex-Geheimdienstler schreiben Brief an Trump: "Beenden Sie den Krieg"

Von t-online , nau 04.08.2025 - 12:59 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Israels Regierungschef Netanjahu (r) und US-Präsident Trump: Sie haben kein einfaches Verhäkltnis. (Archivbild) (Quelle: Evan Vucci/AP/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Hochrangige Ex-Sicherheitsbeamte aus Israel haben einen offenen Brief an Trump geschrieben. Sie setzen darauf, dass der US-Präsident seinen Einfluss auf Netanjahu nutzt – und werden sehr deutlich.

Ehemalige israelische Geheimdienstchefs und Ex-Militärs fordern US-Präsident Donald Trump dazu auf, Regierungschef Benjamin Netanjahu zu einem schnellen Ende des Kriegs im Gazastreifen zu drängen. Der frühere Chef des Geheimdienstes Mossad, Tamir Pardo und der Ex-Chef des Inlandsgeheimdienstes Shin Bet, Ami Ayalon, sowie hochrangige israelische Ex-Militärs haben einen entsprechenden Brief nach Washington geschickt.

Loading...

"Beenden Sie den Krieg in Gaza", heißt es in dem Schreiben, das im Namen der Gruppe Commanders for Israel's Security (CIS) verschickt und von dieser auch auf der Plattform X veröffentlicht wurde. "Nach unserer fachlichen Einschätzung stellt die Hamas keine strategische Bedrohung mehr für Israel dar." Trump habe die Fähigkeit, Premierminister Netanjahu und seine Regierung in die richtige Richtung zu lenken.

Die Verfasser des Briefes betonen, dass das israelische Militär die beiden Ziele, die mit Gewalt erreicht werden könnten, längst erreicht hätte. Das sei die Zerschlagung der militärischen Strukturen und der Regierungsgewalt der islamistischen Hamas gewesen. Die Rückkehr aller Geiseln in den Händen der Hamas könne nur durch einen Deal erreicht werden, so die Autoren. "Die Verfolgung der verbleibenden hochrangigen Hamas-Funktionäre kann später erfolgen. Unsere Geiseln können nicht warten."

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Netanjahu nicht offen für Ratschläge

Die CIS hat Netanjahu bereits zuvor aufgefordert, den Krieg zu beenden. Die Gruppe, der Hunderte ehemalige hochrangige Sicherheitsbeamte angehören, macht sich für Sicherheit im Nahen Osten stark und schaltet sich immer wieder mit Äußerungen in die aktuelle Politik ein.

CIS habe es in der Vergangenheit geschafft, die Politik der Regierung des damaligen US-Präsidenten Joe Biden zu beeinflussen, und früher manchmal auch die von Netanjahus Regierung, schrieb die israelische Zeitung "The Jerusalem Post", die auch über den Brief berichtete. Zuletzt habe Netanjahu auf Ratschläge von Ex-Militärs nicht besonders aufgeschlossen reagiert – im Gegenteil.