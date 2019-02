Hardliner als Diplomat

Netanjahu macht Rivalen zum Außenminister

17.02.2019, 13:53 Uhr | AFP

Israel Katz gilt als Konkurrent des israelischen Regierungschefs Netanjahu, trotzdem will ihn dieser zum Außenminister machen. Im Konflikt mit den Palästinensern ist Katz ein Hardliner.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat angekündigt, das Außenministerium an seinen rechten Rivalen Israel Katz zu übergeben. Ein Sprecher von Netanjahus Likud-Partei teilte am Sonntag mit, der Regierungschef und amtierende Außenminister werde das Ressort mit Blick auf die Parlamentswahlen am 9. April an Katz übergeben. Dieser ist ebenfalls Mitglied der Likud-Partei.

Netanjahu steht in der Kritik, weil er neben seinem Amt als Regierungschef auch die Geschäfte als Außen-, Verteidigungs- und Gesundheitsminister führt.

Harte Haltung gegenüber Palästinensern

Katz leitet bisher das Verkehrs- und das Geheimdienstministerium. Es war unklar, ob er diese Ressorts behält. Der rechte Likud-Politiker sprach von einem bewegenden Moment und kündigte an, mit Netanjahu die israelische Außenpolitik zu weiteren Erfolgen führen zu wollen.

Der 63-Jährige zählt zu den Schwergewichten im Likud und macht aus seinen Ambitionen, Ministerpräsident zu werden, kein Geheimnis. Auch wenn er Netanjahu nicht direkt herausfordern will.





Katz vertritt eine harte Haltung gegenüber den Palästinensern und sieht derzeit die Bedingungen für eine Zwei-Staaten-Lösung nicht gegeben. Im Jahr 2017 trat er für einen Plan ein, der de facto die Annexion der jüdisch besiedelten Gebiete im besetzten Westjordanland um Ost-Jerusalem bedeutet hätte. Im Bemühen um eine Normalisierung der Beziehungen mit den arabischen Nachbarstaaten hat er für den Bau einer Eisenbahn von den Golfstaaten über Israel ans Mittelmeer plädiert.