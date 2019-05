Politdrama in Wien geht weiter

Kanzler Kurz will offenbar FPÖ-Innenminister rauswerfen

20.05.2019, 01:20 Uhr | dpa, aj

Nach dem Rücktritt von Heinz-Christian Strache soll es nun offenbar noch vor den Neuwahlen auch Herbert Kickl an den Kragen gehen. Die FPÖ droht im Fall einer Entlassung mit Konsequenzen.

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will nicht mit FPÖ-Innenminister Herbert Kickl bis zu den Neuwahlen regieren. "Ich gehe davon aus, dass der Bundeskanzler dem Bundespräsidenten auch vorschlagen wird, den Innenminister aus der Regierungsverantwortung zu entlassen", sagte Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) am Sonntagabend in der Nachrichtensendung "ZiB2".

Blümel begründete dies mit der Notwendigkeit, nach dem Auftauchen des Ibiza-Videos für eine lückenlose Aufklärung zu sorgen. Die FPÖ wiederum hat angedroht, dass im Fall einer Entlassung Kickls alle ihre Regierungsmitglieder das Kabinett verlassen würden.

Kickl kritisiert Kurz

Hofer und Kickl werden Montagvormittag eine gemeinsame Presseerklärung abgeben, hieß es laut einem Bericht der "Kronen-Zeitung" Kickl übte demnach bereits am Sonntag Kritik sowohl am Kanzler als auch am Bundespräsidenten. "Was haben meine Ressortführung und Politik seit dem Regierungsantritt mit zwei Jahre alten Aufnahmen aus Ibiza zu tun? Ich sage: 'Gar nichts.'", wird der Innenminister von der Zeitung zitiert.

Österreich steckt nach Bekanntwerden eines Skandal-Videos in einer tiefen politischen Krise. Vize-Kanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache war im Juli 2017, wenige Monate vor den Nationalratswahlen, heimlich bei einem Treffen mit der angeblichen Nichte eines russischen Oligarchen gefilmt worden.











Dabei hat er der Frau im Gegenzug für Wahlkampfhilfe zugunsten der FPÖ Vorteile in Aussicht gestellt, darunter die Vergabe öffentlicher Aufträge an ihre Firmen. Als Konsequenz trat Strache am Samstag zurück. Im September soll es Neuwahlen geben.

Norbert Hofer wird Parteichef – Johann Gudenus tritt zurück

Indessen ist der österreichische Verkehrsminister Norbert Hofer einstimmig zum neuen Parteichef bestimmt worden. Das gab die FPÖ am Sonntagabend bekannt. Bei der nächsten Sitzung des Bundesparteivorstandes, die nach der Europawahl stattfinden wird, solle diese Entscheidung formal bestätigt werden.

FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus gab unterdessen am Sonntagabend seinen Austritt aus der FPÖ bekannt - "mit sofortiger Wirkung", wie er mitteilte. Ebenso werde er sein Nationalratsmandat niederlegen. Gudenus hatte in dem Video gedolmetscht.