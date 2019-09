Bürger weist Boris Johnson zurecht

"Bitte verlassen Sie meine Stadt"

07.09.2019

Kritik an Boris Johnson: Der britische Premierminister musste sich bei einem Besuch in Leeds Kritik von Bürgern auf der Straße anhören und bekam nicht so nett gemeinte Ratschläge. (Quelle: t-online.de)

Wie man respektvoll miteinander umgeht, dafür hat Boris Johnson in dieser Woche kein gutes Beispiel abgegeben. Ein Bürger aus West Yorkshire zeigte ihm nun, wie es besser geht. Die Begegnung wurde ein viraler Hit.

Die Brexit-Debatte wird seit Monaten sehr laut geführt. Umso überraschender kam eine Szene aus dem britischen West Yorkshire in Nordengland daher. Am Donnerstag war Premierminister Boris Johnson dort zu Besuch – und traf auf einen sehr höflichen Landsmann.

Der lächelte, schüttelte dem Politiker die Hand und bat ihn dann: "Bitte verlassen Sie meine Stadt". Johnson nimmt es gelassen und antwortet: "Das werde ich, sehr bald."



Ein Video von der Szene wurde in den sozialen Medien verbreitet, bekam den Hashtag "Please Leave My Town". Der Mann wird bei Twitter als Held gefeiert, weil er die britische Tugend der Höflichkeit beibehält und dennoch seinen Standpunkt deutlich macht. Eine willkommene Abwechslung in der hitzig geführten Brexit-Debatte.