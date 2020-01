Wichtige Regionalwahlen

Hohe Wahlbeteiligung in Italien – schafft Salvini ein Comeback?

26.01.2020, 15:52 Uhr | rtr

Eine Frau wirft ihren Wahlzettel ein in Ravenna: Bei der Abstimmung in der Region Emilia Romagna wird mit einem knappen Ergebnis gerechnet. (Quelle: Flavio Lo Scalzo/Reuters)

In zwei Regionen Italiens bestimmen die Bürger am Sonntag neue Parlamente. Spannend wird es vor allem in der Emilia Romagna: Kann die rechte Lega die Sozialdemokraten nach 75 Jahren verdrängen?

Bei den wichtigen Regionalwahlen in Italien zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. In der Emilia Romagna hatten bis Mittag gut 23 Prozent der Stimmberichtigten ihr Votum abgegeben und damit mehr als doppelt so viele wie bei den vorigen Wahlen 2014, wie aus Daten vom Sonntag hervorgeht. Dies signalisiert großes Interesse an der Abstimmung.

In der Emilia Romagna im Norden des Landes hofft die rechte Lega von Matteo Salvini, die Sozialdemokraten nach 75 Jahren ununterbrochener Regierung aus dem Amt zu jagen. Auch in Kalabrien im Süden wurde gewählt, hier lag die Wahlbeteiligung zunächst bei rund 10,5 Prozent und damit höher als fünf Jahre zuvor mit knapp neun Prozent.

5 Sterne haben massiv an Zustimmung verloren

Im Fokus steht auch die 5-Sterne-Bewegung, die zusammen mit den Sozialdemokraten die Regierung in Rom stellt. Denn Luigi Di Maio trat am Mittwoch vom Vorsitz seiner tief zerstrittenen Partei zurück. Er will allerdings Außenminister bleiben. Sein Rückzug von der Spitze der populistischen Partei dürfte zwar nicht unmittelbar die Koalition mit den Sozialdemokraten (PD) zu Fall bringen. Doch er zeigt die Zerbrechlichkeit der Regierung, die nur eine hauchdünne Mehrheit hat. Bekommen beide Parteien bei den Regionalwahlen einen Dämpfer, könnte das die Koalition in Rom belasten. In Umfragen für Kalabrien liegt Salvinis Lega vorn, in der Emilia Romagna gilt der Wahlausgang als unsicherer.

Die 5 Sterne waren aus der Parlamentswahl 2018 noch als stärkste Partei hervorgegangen, seither verlieren sie massiv an Zustimmung. Bei den Regionalwahlen treten sie mit eigenen Spitzenkandidaten und ohne Koalitionsaussage an. Seit Mitte 2018 haben die Lega und ihre weit rechts stehenden Partner acht Regionalwahlen in Folge gewonnen. Sollten sie in der Emilia Romagna siegen, würden sie zum ersten Mal in allen Regionen des Nordens regieren.

Die Wahllokale schließen um 23 Uhr (MEZ). Anschließend werden erste Prognosen erwartet. Das Endergebnis in der Emilia Romagna dürfte am frühen Montagmorgen feststehen.