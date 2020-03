Weitere Amtszeiten möglich

Putin könnte noch bis 2036 weiterregieren

10.03.2020, 16:04 Uhr | rtr, AFP, dpa, dru

Eigentlich müsste Putins Zeit als Regierungschef 2024 enden. Nun mehren sich Forderungen aus seiner eigenen Partei, die bisherigen Amtsjahre auf null zu setzen – damit Putin noch lange regieren kann.

Russlands Präsident Wladimir Putin könnte womöglich noch viele Jahre in Russland regieren. Der 67-Jährige signalisierte am Dienstag im Parlament, grundsätzlich offen zu sein für einen entsprechenden Vorschlag aus seiner regierenden Partei Einiges Russland. "Im Prinzip wäre diese Option möglich, aber unter einer Bedingung: Das Verfassungsgericht muss offiziell urteilen, dass eine solche Änderung nicht den Grundsätzen und Hauptbestimmungen der Verfassung widerspricht."

Nach jetziger Lage muss Putin seinen Posten nach zwei Amtszeiten in Folge 2024 räumen. Eine weitere, sechsjährige Amtszeit direkt im Anschluss ist nicht erlaubt. Die Abgeordnete Walentina Tereschkowa von der Regierungspartei Einiges Russland, die 1963 als erste Frau ins Weltall flog, schlug jedoch kurz vor Putins Rede in der Duma vor, per Verfassungsergänzung die Zahl seiner Amtszeiten auf null zurückzusetzen.



Sollte dies durchgehen, könnte Putin 2024 und gegebenenfalls 2030 erneut antreten und bis 2036 an der Macht bleiben – vorausgesetzt seine Gesundheit und die Wähler spielen mit. Schon jetzt dominiert Putin seit zwei Jahrzehnten die Geschicke Russlands. Insgesamt vier Amtszeiten war er Präsident, unterbrochen von vier Jahren als Ministerpräsident.





Am Dienstag verabschiedete das russische Parlament zudem in zweiter Lesung die von Staatschef Putin angestrebte Verfassungsreform. 382 Abgeordnete der Duma in Moskau stimmten mit Ja, 44 enthielten sich und kein Parlamentarier stimmte dagegen.

Ein Ja der Duma galt als sicher, ebenso wie bei der vermutlich noch am Mittwoch anstehenden endgültigen Lesung. Beim Föderationsrat – dem russischen Oberhaus – steht die Verfassungsreform für Mittwoch auf der Agenda.

Putin hatte Mitte Januar überraschend eine Reihe von Änderungen am politischen System Russlands angekündigt. Vorgesehen ist unter anderem die Stärkung des Parlaments und des Staatsrates, der bislang eine rein beratende Funktion hat.

Viele Änderungen wie etwa zur künftigen Machtverteilung sind allerdings vage formuliert. Auch die meisten Russen verstehen sie einer Umfrage zufolge nicht. Oppositionelle sowie unabhängige Politologen in Moskau hatten von Anfang an gesagt, dass die Verfassungsänderung allein dem Machterhalt Putins diene.

Die Vollmachten des Präsidenten werden mit dem neuen Grundgesetz noch weiter ausgebaut. In der russischen Hauptstadt ist deshalb die Meinung verbreitet, dass Putin das Recht habe, sich auf diesen neuen Posten des "Superpräsidenten" zu bewerben. Der Kremlchef hatte in der vergangenen Woche gesagt, dass das Präsidentenamt sein Schicksal sei.

Die von Putin geplante Reform zieht die ersten grundlegenden Änderungen an der russischen Verfassung seit 1993 nach sich. Im April soll die Bevölkerung darüber abstimmen; es ist jedoch unklar in welcher Form die Abstimmung stattfinden soll.