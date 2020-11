Krebs und Parkinson

Kreml dementiert Gerüchte über schwere Krankheiten Putins

26.11.2020, 10:00 Uhr | t-online

Ist Russlands Präsident Putin schwer krank? Ein britisches Boulevard-Blatt befeuert die Gerüchte. Doch das Dementi folgt prompt.

Seit einigen Tagen befeuert ein vermeintlicher Kreml-Insider Gerüchte, wonach der russische Regierungschef Wladimir Putin an zwei schweren Krankheiten leidet. Er berichtet in der britische Boulevardzeitungen "Daily Mail", dass Putin an Krebs und Parkinson erkrankt sei und bald seinen Rücktritt verkünden würde. Dies solle im Januar geschehen. Auch ein Nachfolger soll demnach bereits feststehen: seine Tochter Katerina Tikhonova.

Der Kreml dementiert die Gerüchte nun: Sprecher Dmitri Peskow bezeichnete sie als Unsinn, der Präsident besitze eine ausgezeichnete Gesundheit. Zwar fehlte der 68-jährige Putin, wie die Frankfurter Rundschau zusammengetragen hat, am Samstag bei einem wichtigen Hockey-Event, dass sich der Kreml-Chef normalerweise nicht entgehen lasse, dafür habe er allerdings kurz darauf Journalisten durch seine Arbeitszimmer geführt und dabei ein langes Interview gegeben.

Wladimir Putin ist seit 2000 mit Unterbrechungen russischer Regierungschef – dessen Amtszeit eigentlich beschränkt ist. Nach einer Verfassungsänderung könnte Putin nun theoretisch bis 2036 Präsident des Landes bleiben.