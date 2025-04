Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

CDU, CSU und SPD werden künftig regieren, soviel ist klar. Aber wer wird Ministerin oder Minister in der Merz-Regierung? Eine Wunschliste.

Ja, schon klar, über Posten und Personen wird erst ganz am Schluss geredet. Inhalte first! Bis Ostern geht es um Steuern, Renten und Wehrpflicht, nicht um Ministerämter! Glauben wir das? Hinter den Kulissen wird doch längst das Personaltableau der neuen Regierung skizziert. Die Hauptstadtpresse spekuliert munter, wer was wird.

Stellen wir die Frage anders: Wer sollte was werden? Wir bilden uns unsere eigene Regierung. Ein Szenario unter Beachtung des Wahlergebnisses, keine wilde Fantasie. Eine schwarz-rote Regierung, wie sie aussehen könnte.

Friedrich Merz wird Bundeskanzler. Und Lars Klingbeil Vizekanzler. So weit, so sicher. Aber welches Ressort soll Klingbeil führen? Ich sehe ihn als Finanzminister, aus zwei Gründen. Erstens, weil Boris Pistorius Verteidigungsminister bleiben soll. Dann fällt das Auswärtige Amt, das auch für Klingbeil in Frage kommt, an die Union. So will es die Koalitionslogik. Auch die Ressorts Inneres und Justiz sowie Wirtschaft und Finanzen werden so aufgeteilt.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Uwe Vorkötter gehört zu den erfahrensten Journalisten der Republik. Seit vier Jahrzehnten analysiert er Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, er hat schon die Bundeskanzler Schmidt und Kohl aus der Nähe beobachtet. Als Chefredakteur leitete er die "Stuttgarter Zeitung", die "Berliner Zeitung" und die "Frankfurter Rundschau". Er ist Herausgeber von "Horizont", einem Fachmedium für die Kommunikationsbranche.

Für Klingbeil als Finanzminister spricht zudem, dass die SPD federführend Verantwortung für die Staatsfinanzen übernimmt. Die Sozialdemokraten neigen ja eher zum Geldausgeben als zum Sparen. Wenn aber ein Partner ständig neue Ausgaben fordert, der andere für den soliden Haushalt zuständig ist, funktioniert das nicht – die Ampel lässt grüßen. Auch Angela Merkel hatte übrigens einen SPD-Finanzminister. Der Mann hieß Olaf Scholz.

Außenminister könnte Armin Laschet werden. Der Christdemokrat war im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags, er kennt sich aus in der Welt. Er ist Europäer durch und durch und von seinem Typ her der geborene Chefdiplomat: ausgleichend, freundlich, unaufgeregt. Ihn kann man nach Washington zu Rubio schicken. Auch zu Lawrow, dem Russen.

Das Zwillingspärchen würde sich gut machen

Funfact am Rande: Laschet und Pistorius sehen sich wirklich sehr ähnlich. In der Welt würde man amüsiert über die "German Twins", die deutschen Zwillinge, sprechen. Sympathie und positive Emotionen schaden in der internationalen Politik nicht.

Wenn Klingbeil Finanzminister wird, stellt die Union neben dem Außen- auch den Wirtschaftsminister. Hier wird es tricky. Das bisherige Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz war ganz auf Robert Habeck zugeschnitten, das ist Vergangenheit. Mancher in der CDU wünscht sich einen neuen Ludwig Erhard als Nachfolger. Erhard gilt als Vater des Wirtschaftswunders in der Frühzeit der Bundesrepublik. Sein Ressort hatte wenig Kompetenzen, er überzeugte durch seine Worte. Die Union hat aber keinen neuen Erhard.

Andere träumen von einer ursprünglich sozialdemokratischen Lösung: Wolfgang Clement leitete unter Gerhard Schröder ein Wirtschafts- und Arbeitsministerium. Man nannte ihn den Superminister. Das ist nicht meine favorisierte Lösung.

Sondern: ein Ministerium für Wirtschaft und Infrastruktur. Ein Ressort, in dem die Verantwortung für den 500-Milliarden-Schuldentopf gebündelt wird. Das dafür sorgt, dass zügig und seriös in Schienen, Straßen und Stromleitungen investiert wird. Verkehrs- und Bauministerium würden in diesem Ressort aufgehen. Wirtschaft, groß gedacht. Carsten Linnemann, 47 Jahre alt, einer der Architekten der Nach-Merkel-CDU, ist mein Favorit für dieses Investitions-Ministerium. Ich traue ihm eine Schlüsselrolle in der Regierung zu.

Justiz niemals ohne fachliche Eignung

Klingbeil und Pistorius für die SPD, Laschet und Linnemann für die CDU – wo bleibt die CSU? Hier: Alexander Dobrindt ist mein Innenminister. Söders Mann in Berlin, mit Merz eng verbunden. Ein Innenminister, der für innere Sicherheit steht. Auch für die Begrenzung der Migration. Das entspricht dem Wahlergebnis. Ein Kontrastprogramm zu Nancy Faeser.

Beim Stichwort Faeser fällt mir auf, dass mein Kabinett bisher nur aus Männern besteht. Das ändern wir. Wie wär’s mit Katharina Barley als Ministerin für Justiz und Verbraucherschutz? Sie war das schon einmal, allerdings nur sehr kurz, weil sie dann als Spitzenkandidatin der SPD bei der Europawahl 2019 antrat und nach Brüssel ging. Barley ist Juristin, in diesem Amt lege ich Wert auf die fachliche Ausbildung.