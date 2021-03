Frau des Ministerpräsidenten Israels

Sara Netanjahu liegt im Krankenhaus

11.03.2021, 09:26 Uhr | dpa

Sorge in Israel: Die Frau des Ministerpräsidenten muss sich in einem Krankenhaus behandeln lassen. Grund ist offenbar eine Blinddarmentzündung.

Sara Netanjahu, Ehefrau des israelischen Ministerpräsidenten, ist mit einer Blinddarmentzündung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ein Sprecher der Familie Netanjahu bestätigte am Donnerstag entsprechende Medienberichte. Die 62-Jährige muss demnach für mehrere Tage im Hadassah-Krankenhaus in Jerusalem bleiben.



Ihr Mann Benjamin Netanjahu war den Berichten zufolge bei den Untersuchungen an ihrer Seite. Es war zunächst unklar, ob die Erkrankung seiner Frau zu einer Absage der am Donnerstag erwarteten Reise Netanjahus in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) führen könnte. Dort wollte er nach Medienberichten weniger als zwei Wochen vor der Wahl in Israel Kronprinz Mohammed bin Sajid al-Nahjan treffen.