Kurz darauf löschte er den Beitrag allerdings wieder und entschuldigte sich dafür. Doch in einer direkten politischen Konfrontation dürfte Musk Trumps Verbindungen zu Epstein wieder gegen den US-Präsidenten in Stellung bringen. Tatsächlich waren Trump und Epstein jahrelang enge Freunde . Für Musk dürfte es daher naheliegen, Trumps eingefleischte Anhängerschaft über den Fall Epstein zu spalten und enttäuschte Wähler für sich zu gewinnen.

MAGA-Bewegung geht in Stellung gegen Musk

Doch Trumps Anhänger bleiben angesichts der neuen politischen Konkurrenz nicht untätig. Trump selbst nannte Musks Parteigründung in einem ersten Statement "lächerlich" und warf dem Unternehmer vor, nur Verwirrung zu stiften. Tatsächlich scheint Trumps Umfeld die Bedrohung durch Musk aber ernst zu nehmen, wie sich an der offenbar konzertierten Gegenpropaganda zur "America Party" auf X ablesen lässt.

Besonders auffallend an den Beiträgen ist das wiederkehrende Thema Indien . So heißt es etwa, dass nur Inder der Partei beitreten würden. Ein anderer Beitrag zeigt ein KI-generiertes Bild von Musk bei einer Wahlkampfveranstaltung in Indien. Die offenkundig satirisch gemeinten Beiträge dürften auf Musks Haltung zur Einwanderung anspielen.

Denn bevor sich Musk mit Trump verkrachte, hatte er schon dessen Anhänger um den Rechtspopulisten Steve Bannon gegen sich aufgebracht. Während Bannon und dessen Klientel die Einwanderung in die USA wohl am liebsten stoppen würden, hatten sich Musk und andere Unternehmer für ein Visa-Programm starkgemacht, das talentierten Menschen die Einwanderungen in die USA erleichtert. Musk selbst war in den 1990er-Jahren mit einem sogenannten H-1B-Visum von Südafrika in die USA gekommen.