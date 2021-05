Minister Spahn am Kap

Südafrika: Deutsche Finanzhilfe für Impfstoffproduktion

28.05.2021, 21:16 Uhr | dpa

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron (r) nehmen am Auftakttreffen der "Initiative for the Future of Vaccines in Africa" an der Universität von Pretoria teil. Foto: Christoph Soeder/dpa. (Quelle: dpa)