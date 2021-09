Indien

50 Millionen Postkarten für Modi zum Geburtstag

17.09.2021, 15:21 Uhr | dpa

Neu Delhi (dpa) - Indiens Premierminister Narendra Modi feiert an diesem Freitag zwar keinen runden Geburtstag, aber seine Partei lässt ihn dennoch drei Wochen lang hochleben.

Modi wird heute 71 Jahre alt. Und der Vorsitzende der hindunationalistischen Regierungspartei bekommt aus diesem Anlass erst einmal 50 Millionen Postkarten, mit seinem Foto drauf und einem Dank aus ganz Indien, wie örtliche Medien berichteten.

Modi erhielt noch ein weiteres Geschenk - am Freitag wurden nach offiziellen Angaben mehr Menschen in dem zweitbevölkerungsreichsten Land der Welt nach China gegen Corona geimpft als je an einem Tag davor. Bis am frühen Abend (Ortszeit) wurden demnach mehr als 18 Millionen Menschen geimpft. Mehr als 40 Prozent der mehr als 1,3 Milliarden Menschen in Indien sind mindestens einmal gegen Corona geimpft.

Zum weiteren Programm gehören dann auch Ausstellungen über Modis Leben. Dann gibt es Putzaktionen an dem für Hindus heiligen, aber sehr dreckigen Fluss Ganges oder Blutspendeaktionen. Zudem sollen etwa in Unterkünften armer Menschen, Waisenhäusern, Altenheimen und Krankenhäusern Früchte verteilt werden.

Zu Veranstaltungen über Leben und Erfolge von Modi werden Intellektuelle und bekannte Persönlichkeiten eingeladen, wie ein indischer Fernsehsender aus einer Pressemitteilung der Regierungspartei zitierte.

Modi ist gerade in Umfragen auf einem Tiefpunkt seiner Popularität seit Amtsantritt 2014 angelangt, wie eine kürzlich veröffentlichte Umfrage der Mediengruppe "India Today" zeigte. Gründe dafür gibt es viele: Während einer zweiten Corona-Welle gab es viele Tote, die Wirtschaft schwächelt und viele Menschen haben ihre Arbeit verloren.

Der Präsident der Jugendabteilung der größten Oppositionspartei, der Kongress-Partei, rief deshalb auf Twitter dazu auf, den Geburtstag von Modi als nationalen Tag der Arbeitslosigkeit zu begehen.