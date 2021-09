Gesetz angenommen

Prognosen: Schweizer stimmen in Volksentscheid für Ehe für alle

26.09.2021, 12:13 Uhr | dpa

Eine Frau fährt in Zürich an einem Wahlplakat zur Volksabstimmung vorbei: Gegner der Ehe für alle hatten das Referendum erzwungen. (Quelle: Geisser/imago images)

Bei der Ehe für alle ist die Schweiz ein Schlusslicht in Europa. Parlament und Regierung hatten schon eine Gesetzesänderung beschlossen, die wurde nun offenbar per Referendum bestätigt.

Beim Volksentscheid in der Schweiz hat sich eine Mehrheit der Wahlberechtigten offenbar für die Ehe für alle ausgesprochen. Das geht aus ersten Prognosen des Umfrageinstituts gfs.bern unmittelbar nach Schließung der Wahllokale am Sonntagmittag hervor.



In Umfragen vor dem Referendum hatte sich bereits eine deutliche Mehrheit für die Neuregelung abgezeichnet, die in den meisten westeuropäischen Ländern bereits besteht. Damit dürfte Eheschließung zwischen schwulen und lesbischen Paaren bald Realität werden. Die Schweiz ist dabei eines der Schlusslichter in Europa.

Parlament und Regierung hatten die Gesetzesänderung schon beschlossen, aber Gegner haben mit einer Unterschriftensammlung eine Abstimmung darüber erzwungen. Sie wollen die Ehe nur als Verbindung zwischen Mann und Frau akzeptieren. Sie hatten im Abstimmungskampf mit emotionalen Bildern von weinenden Kindern Stimmung gemacht, die nach ihrer Ansicht in solchen Regenbogenfamilien leiden. Ihnen geht es besonders gegen den Strich, dass diese Paare bei einer Annahme Kinder adoptieren dürften.