Schauspieler lesen Kurz-Protokolle

"Bitte, kann ich ein Bundesland aufhetzen?"

16.10.2021, 12:57 Uhr | lw, t-online

Die Kurz-Affäre hat in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen gesorgt. Ein Theater in Wien nimmt das zum Anlass, heikle Chatverläufe des österreichischen Ex-Kanzlers auf die Bühne zu bringen.

Wegen Korruption und Betrug steht der ehemalige österreichische Kanzler Sebastian Kurz im Fokus von Ermittlungen. Vergangene Woche legte der 35-Jährige deshalb sein Amt nieder, seit Donnerstag sitzt er wieder als Abgeordneter und Fraktionsvorsitzender der konservativen Österreichischen Volkspartei (ÖVP) im Parlament in Wien.

Die "Causa Kurz" schafft es nun auch auf die Theaterbühne: Das Burgtheater in Wien hat am Samstag in Zusammenarbeit mit dem österreichischen "Standard" brisante Chatprotokolle von Kurz vorgetragen. Dabei geht es um die Textnachrichten, die der Staatsanwaltschaft als Ausgangspunkt für ihre Ermittlungen dienen, teilte die Zeitung mit. Beteiligt waren daran unter anderem Kurz und sein enger Vertrauter Thomas Schmid, ein ehemaliger Mitarbeiter in den Kabinetten österreichischer Ministerien. Die Chatverläufe hatten vor einigen Monaten großes Aufsehen erregt.



Sechs Schauspieler, darunter zwei Frauen und vier Männer, treten in der Video-Lesung auf. Sehen Sie hier oder oben im Video Auszüge aus der Aufführung. Die gesamte Lesung ist auf der Seite des "Standard" verfügbar.