Das geht aus einem Entwurf der Urteilsbegr├╝ndung hervor, der dem Magazin "Politico" vorliegtund der laut dem Bericht im Gericht kursiert. Das von "Politico" am Montag (Ortszeit) ver├Âffentlichte Dokument ist auf den 10. Februar datiert. Unbekannt ist, ob sich der Entwurf seither ver├Ąndert hat oder es weitere Entw├╝rfe gab. "Politico" rechnet mit einer endg├╝ltigen Entscheidung des Gerichts in den n├Ąchsten zwei Monaten.

In dem Entwurf bezeichnet der Supreme-Court-Richter Samuel Alito die Rechtsprechung, die als Roe v. Wade bekannt ist, als "von Anfang an falsch". Kippt der mehrheitlich konservativ besetzte Supreme Court die Rechtsprechung, w├Ąre der Weg endg├╝ltig frei f├╝r sch├Ąrfere Abtreibungsgesetze bis hin zu kompletten Verboten in den einzelnen US-Bundesstaaten.