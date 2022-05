Royaler Zwist um Wohnhaus in Windsor

Nach Wahlen in Gro├čbritannien Sorge vor H├Ąngepartie in Nordirland Von dpa 06.05.2022 - 05:57 Uhr Setzen die W├Ąhler Premier Boris Johnson unter Druck? Und schreibt Nordirland Geschichte?.

Belfast/London (dpa) - Nach der richtungsweisenden Regionalwahl in Nordirland und Kommunalwahlen in den anderen Teilen des Vereinigten K├Ânigreichs wird am Freitag mit Spannung auf ein Gesamtbild der Ergebnisse gewartet.

Obwohl aus England bereits erste Resultate ├╝ber Nacht bekannt wurden, d├╝rfte sich erst im Laufe des Tages herausstellen, ob und wie schwer die Konservativen des britischen Premierministers Boris Johnson von den W├Ąhlern abgestraft wurden. Die Kommunalwahlen gelten als erstes Stimmungsbild seit der Aff├Ąre um illegale Lockdown-Partys im Londoner Regierungssitz Downing Street und weitere Skandale.

Sinn Fein in Nordirland wom├Âglich st├Ąrkste Kraft

Auch bei der Wahl zum Regionalparlament in Nordirland wird erst am Nachmittag mit einem klaren Ergebnis gerechnet. Erwartet wird, dass die katholisch-republikanische Partei Sinn Fein erstmals st├Ąrkste Kraft wird. Doch es gab bereits vor der Wahl Sorgen vor eine H├Ąngepartie bei der Regierungsbildung. Es k├Ânnte lange dauern, bis eine Regionalregierung zustande komme, sagte Katy Hayward von der Queen's Universit├Ąt in Belfast der Deutschen Presse-Agentur. Es sei zu erwarten, dass die protestantisch-unionistische DUP (Democratic Unionist Party) ihre Blockade zur Bildung einer Einheitsregierung aufrechterhalte, sagte die Politiksoziologin.

Der als Karfreitagsabkommen bekannte Friedensschluss aus dem Jahr 1998 sieht in der ehemaligen Unruheprovinz eine Einheitsregierung aus den gr├Â├čten Parteien beider Lager vor. Sollte Sinn Fein tats├Ąchlich als st├Ąrkste politische Kraft aus der Wahl hervorgehen, st├╝nde der Partei das Amt des Regierungschefs (First Minister) zu. Symbolisch w├Ąre das ein deutlicher Wendepunkt in der Geschichte des vor gut 100 Jahren geschaffenen Landesteils des Vereinigten K├Ânigreichs.