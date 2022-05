Haben die Philippiner vergessen, dass Ferdinand (1917-1989) und Imelda (heute 92) einst vor allem mit Mord , Folter, Kleptokratie und dem spurlosen Verschwinden politischer Gegner von sich reden machten? Oder warum ist ihr Spr├Âssling zum neuen Politstar avanciert? Zur Erinnerung: In den Schr├Ąnken des Malaca├▒ang-Palastes wurden nach der Flucht Hunderte Handtaschen und Abendroben sowie Tausende Paar Schuhe gefunden. Relikte von mehr als zwei Jahrzehnten schamloser Pl├╝nderung und einem Jetset-Leben in Saus und Braus.

Interessant auch: An der Seite von Marcos Jr. kandidierte keine Geringere als Sara Duterte-Carpio (43) als Vize-Pr├Ąsidentin. Und die ist die Tochter des international umstrittenen Noch-Amtsinhabers Rodrigo Duterte. Der durfte nach sechs Jahren selbst nicht noch einmal antreten. Was von ihm in Erinnerung bleiben wird, ist sein ├╝beraus brutaler Kampf gegen die Drogenkriminalit├Ąt mit Tausenden Toten. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag ermittelt gegen ihn. Den Berechnungen zufolge wird seine Tochter nun tats├Ąchlich Marcos' Vize.