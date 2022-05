Warschau (dpa) - In Polen haben Demonstranten Russlands Botschafter mit roter Fl├╝ssigkeit attackiert und daran gehindert, Blumen auf einem Friedhof f├╝r sowjetischen Soldaten niederzulegen.

Am 9. Mai begeht Russland den Tag des Sieges ├╝ber Nazi-Deutschland. Der Mausoleumsfriedhof in Warschau wurde einige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs angelegt und hat den Charakter eines gro├čen Parks. Dort sind die sterblichen ├ťberreste von mehr als 20.000 Soldaten begraben, die in den Jahren 1944 und 1945 gefallen sind.