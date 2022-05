Saufen, koksen, sexuelle ├ťbergriffe: Im britischen Parlament reiht sich ein Skandal an den n├Ąchsten. Mehrere Abgeordnete traten wegen schweren Fehlverhaltens zur├╝ck. Der Ruf des ehrbaren Hauses ist angeschlagen. Doch nicht nur Parlamentarier aller Couleur lassen die Puppen tanzen, auch Mitarbeiter. Allein im M├Ąrz wurden in den Geb├Ąuden an der Themse neun alkoholbedingte Sicherheitsvorf├Ąlle gemeldet. Vieles erinnert an die Feiern w├Ąhrend der Corona-Lockdowns in der Downing Street ("Partygate").

"Das Unterhaus ist kein Ort, wo wir ├╝bernachten. Es ist kein Ort, an dem wir v├Âllig betrunken und ohne Kontrolle auftauchen", rief Justiz-Staatssekret├Ąrin Victoria Adams im Sender Times Radio zur Ordnung. "Dies ist eine Arbeitsst├Ątte. So sollten sich Leute am Arbeitsplatz nicht verhalten." Was fast flehentlich klingt, ist nicht die erste Mahnung an Abgeordnete und Besch├Ąftigte in der "Mutter aller Parlamente". Seit Wochen gibt es Appelle, die Kultur in Westminster m├╝sse sich endlich ├Ąndern.