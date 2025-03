Marine Le Pen liegt in Umfragen zur Präsidentschaftswahl in Frankreich vorn. Doch jetzt verweigert ihr ein Gericht wegen Veruntreuung, selbst anzutreten.

Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen ist wegen der Veruntreuung öffentlicher Gelder in ihrer Zeit als EU-Abgeordnete schuldig gesprochen. Ein Gericht in Paris hat sie am Montag zu einer Haftstrafe und fünf Jahren Kandidaturverbot verurteilt. Damit kann sie bei der nächsten Präsidentschaftswahl im Jahr 2027 nicht antreten.

Entscheidung gilt als heikel

Rassemblement National so stark wie nie

Das Debakel vor Gericht trifft die rechtsnationale Partei in Frankreich in einem ungünstigen Moment, denn schon seit einer Weile ist sie beständig auf dem Vormarsch und im Parlament inzwischen so stark vertreten wie noch. Nach einer am Wochenende veröffentlichten Umfrage liegt Le Pen in Umfragen zur Präsidentschaftswahl weiter mit Abstand vorn. Je nach Gegenkandidat käme sie auf 34 bis 37 Prozent in der ersten Runde.