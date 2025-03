Aktualisiert am 31.03.2025 - 13:00 Uhr

Jens Spahn im Bundestag (Archivbild): Was wird aus dem ehemaligen Gesundheitsminister?

Inhaltlich nähern sich Union und SPD immer weiter an. Auch das Personaltableau wird konkreter. Jetzt kursiert eine Namensliste – mit manchen Überraschungen.

Je näher die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD ihrem Ende kommen, desto konkreter werden die Personalvorschläge für die Ministerposten. Schon seit Wochen wird spekuliert, wer neben dem designierten Kanzler Friedrich Merz (CDU) am Kabinettstisch Platz nehmen könnte.

Die größte Überraschung an dem Papier ist demnach, dass zwei bisher hoch gehandelte Namen fehlen: Jens Spahn und Armin Laschet . Die beiden CDU-Politiker aus Nordrhein-Westfalen gelten als ministrabel. Spahn galt als Kandidat für das Wirtschaftsministerium, Laschet wurde als künftiger Außenminister gehandelt, sollte das Amt an die CDU fallen . Spahn könnte dem Bericht zufolge aber den Posten des Unionsfraktionschefs von Friedrich Merz übernehmen.

CDU-Politiker Wadepfuhl könnte Außenminister werden

Als heißester Anwärter für das Außenministerium gilt laut "FAZ" jetzt der schleswig-holsteinische CDU-Außenexperte Johann Wadepfuhl . Unklar ist, ob die mögliche Entscheidung gegen Laschet mit dessen jüngster Führerschein-Affäre zusammenhängt . Der Kanzlerkandidat von 2020 war mit 97 km/h in einer 50er-Zone geblitzt worden und musste seine Fahrerlaubnis abgeben.

Es wäre das erste Mal seit 1966, dass ein CDU-Politiker das Außenamt besetzt. Das prestigeträchtige Ressort geht üblicherweise an den kleineren Koalitionspartner. Sollte die SPD aber das inzwischen wichtigere Verteidigungsministerium unter Boris Pistorius weiterführen, dürfte das Außenamt an die Union gehen. Nach Angaben des "Spiegel" hat sich SPD-Chef Lars Klingbeil in den Verhandlungen mit der Union dafür starkgemacht, dass Pistorius Verteidigungsminister bleibt.