Wellington (dpa) - Die neuseel├Ąndische Premierministerin Jacinda Ardern ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie habe sich nach einer Infektion ihres Partners Clarke Gayford seit dem 8. Mai in Isolation befunden, am Samstag sei dann ein Schnelltest "klar positiv" ausgefallen, hie├č es in einer Mitteilung der Regierung.