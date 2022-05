Islamabad (dpa) - Journalistinnen in Afghanistan m├╝ssen k├╝nftig im Fernsehen ihre Gesichter bedecken. Dies berichtete der Sender Tolonews unter Berufung auf die in Afghanistan regierenden militant-islamistischen Taliban.

Von nun an d├╝rften nur die Augen der TV-Journalistinnen zu sehen sein, sagte ein afghanischer Medienvertreter der Deutschen Presse-Agentur. Ein anderer erkl├Ąrte, Frauen k├Ânnten mit einer medizinischen Maske Nase und Mund bedecken. In den sozialen Medien kursierten am Donnerstag Bilder von Moderatorinnen mit Kopftuch und Maske.