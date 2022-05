Historiker verteidigt Scholz: Erwartungen "ein bisschen pervers"

F├╝r zur├╝ckhaltendes Agieren im Ukraine-Krieg steht Kanzler Scholz in der Kritik. Der Historiker Christopher Clark h├Ąlt diese "Z├Âgerlichkeit" f├╝r "absolut richtig" ÔÇô und wirbt f├╝r Gespr├Ąche mit Moskau.

Der australische Historiker Sir Christopher Clark h├Ąlt das vorsichtige Agieren von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Ukraine-Krieg f├╝r angemessen. "Was Olaf Scholz angeht: Ich finde diese Z├Âgerlichkeit absolut richtig, und sie geziemt sich auch f├╝r den Staatsmann einer friedliebenden Nation", sagte der in Cambridge lehrende Wissenschaftler und Buchautor der Deutschen Presse-Agentur in Aachen.