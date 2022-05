Warum Hunderte Australier ohne Hosen wählten

In Australien wurde am Wochenende ein neues Parlament gewählt. Doch es gab eine Kuriosität: Hunderte Wähler erschienen trotz Kälte und Regen ohne Hosen an der Wahlurne. Warum?

In Australien wurde am Samstag ein neues Parlament gew√§hlt. Eine wichtige Wahl, die nach rund neun Jahren zu einem Machtwechsel gef√ľhrt hat. Die konservative Regierung von Premier Scott Morrison wurde abgew√§hlt ‚Äď und die Sozialdemokraten zur√ľck an die Macht geholt. Labor-Chef Anthony Albanese wurde am Montag (Ortszeit) offiziell als 31. Premierminister von Australien vereidigt.

Doch neben dem politischen Umbruch ist Beobachtern der Wahl in Australien eine andere Kuriosität am Tag der Stimmabgabe aufgefallen: Hunderte Menschen erschienen in Badehosen und Bikinis an der Wahlurne.

In den sozialen Netzwerken tauchten unz√§hlige Fotos von halbnackten Wahlg√§ngern auf. Und wie man auf einigen der Bilder auch erkennen kann, erschienen andere W√§hler in Kapuzenpullis und mit langen Hosen. In weiten Teilen des Landes hatte es am Wochenende k√ľhle Temperaturen und Regen gegeben. Doch auch davon lie√üen sich die Australier in Badeanz√ľgen nicht beirren.

Ein Mann in "Budgy Smugglers" und mit Kind auf dem Arm beim Wählen in Sydney: Australien hat ein neues Parlament gewählt. (Quelle: Loren Elliott/Reuters-bilder)