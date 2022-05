Aktualisiert am 23.05.2022 - 15:44 Uhr

Aktualisiert am 23.05.2022 - 15:44 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Davos (dpa) - In der Auftaktrede zur Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) hat der ukrainische PrÀsident Wolodymyr Selenskyj "maximal wirksame Sanktionen" gegen Russland gefordert.

Nötig sei etwa ein Embargo fĂŒr russische EnergietrĂ€ger, sagte Selenskyj in seiner Rede, die als Videoansprache im schweizerischen Davos gezeigt wurde. Drei Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs bedankte sich der 44-JĂ€hrige auch fĂŒr die internationale UnterstĂŒtzung. "Die Welt glaubt an die Ukraine", sagte er. Nach der Rede erhoben sich viele Zuhörer und applaudierten.

Einladung an Unternehmen

Selenskyj lud zudem auslÀndische Unternehmen ein, sich nach dem Ende des Krieges am Wiederaufbau der zerstörten ukrainischen StÀdte zu beteiligen. Zur Finanzierung solle auch eingefrorener russischer Besitz verwendet werden, schlug er vor.

Mit Blick auf drohende Hungerkrisen in der Welt forderte Selenskyj zudem Verhandlungen ĂŒber den Zugang zu blockierten ukrainischen SeehĂ€fen, um von dort dringend benötigte Lebensmittel mit Schiffen ausfahren zu können.

Der ukrainische Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko forderte eine vollstÀndige Isolation Russlands. "Der Krieg wird solange dauern, wie die Welt Handel mit Russland treibt", sagte der 46-JÀhrige am Montag in einer GesprÀchsrunde beim Weltwirtschaftsforum in Davos.