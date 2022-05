In ihrem Pl├Ądoyer forderten die Staatsanw├Ąlte am Mittwoch in Mailand zudem, ein Verm├Âgen von 10,8 Millionen Euro von dem Politiker und Unternehmer zu beschlagnahmen. Dem 85-J├Ąhrigen wird in dem Verfahren unter anderem Zeugenbestechung vorgeworfen.