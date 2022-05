Russische Einheiten verweigern Kriegseinsatz

Aktualisiert am 26.05.2022 - 22:56 Uhr

Russische Einheiten haben sich geweigert, in den Krieg zu ziehen ÔÇô und sind daf├╝r bestraft worden. Mitglieder der Nationalgarde im Nordkaukasus haben jetzt ihren Job verloren.

Den Angaben nach hatten die Nationalgardisten sich geweigert, Befehlen zu gehorchen, und waren in ihre Kasernen zur├╝ckgekehrt. Als daraufhin ihre Vertr├Ąge gek├╝ndigt wurden, klagten sie, verloren den Prozess aber. Das Urteil ist noch nicht rechtskr├Ąftig.

Auch Polizisten verloren Jobs nach Weigerung

Die russische F├╝hrung schickt neben der regul├Ąren Armee auch Einheiten der Nationalgarde in die "milit├Ąrische Spezialoperation", wie der Krieg von Moskau genannt wird. In allen Truppenteilen gibt es einen hohen Anteil junger M├Ąnner aus den besonders armen Regionen Russlands. Dazu z├Ąhlen auch Kabardino-Balkarien und Dagestan im Kaukasus oder Burjatien in Sibirien. F├╝r diese M├Ąnner bedeuten Armee oder Polizei oft die einzige Aussicht auf einen Job. Auch bei den russischen Toten und Verwundeten im Ukraine-Krieg sind diese Randrepubliken nach Angaben von Experten ├╝berproportional betroffen.