Verzweifelte Eltern suchen seit Wochen nach S├Ąuglingsmilchnahrung, die in vielen L├Ąden ausverkauft ist. Biden sagte: "Es gibt nichts Belastenderes als das Gef├╝hl, nicht das zu bekommen, was Ihr Kind braucht." Er habe seine Regierung angewiesen, "alle verf├╝gbaren Mittel einzusetzen, um das Angebot zu erh├Âhen". Babynahrung m├╝sse so schnell wie m├Âglich in den Supermarkt-Regalen vorzufinden sein.

Biden hat die Engp├Ąsse zur Chefsache erkl├Ąrt und im vergangenen Monat ein f├╝r Kriegszeiten gedachtes Gesetz aktiviert, um die Produktion anzukurbeln. Zus├Ątzlich hatte Biden die "Operation Fly Formula" (in etwa: "Operation Babynahrung Fliegen") ausgerufen, um Nachschub aus dem Ausland in die USA zu bringen.

Biden k├╝ndigte am Mittwoch Fl├╝ge aus London und aus Melbourne an, mit der Babynahrung der Firmen Kendamil (Gro├čbritannien) und Bubs (Australien) an verschiedene Orte in den USA gebracht werden sollen. Im Mai hatte Bidens Regierung bereits zwei Fl├╝ge mit Babynahrung ├╝ber den US-Luftwaffenst├╝tzpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz veranlasst.